La marca aragonesa que conquista a Carmen Lomana con su bolso de 255 euros: "Me encanta, es monísimo"

La icónica prescriptora de estilo Carmen Lomana ha vuelto a marcar tendencia, esta vez poniendo el foco en una firma zaragozana: atempiā studio.

A través de un reel publicado en sus redes sociales, Lomana presenta uno de los bolsos de la marca y lo dice sin rodeos: "me encanta, es monísimo". Una declaración directa, que se convierte en una auténtica recomendación a su comunidad.

El bolso de diseño tiene un precio de 255 euros y está disponible en tres colores: negro (la opción de Lomana), marrón y burdeos. Próximamente saldrá a la venta en un cuarto tono, en taupe.

En el vídeo, el bolso se integra con naturalidad en su universo estético, reforzando su carácter como pieza versátil, elegante y atemporal.

No se trata solo de un complemento, sino de un diseño con identidad, capaz de adaptarse a distintos momentos sin perder sofisticación.

Lomana selecciona el modelo Farfalle en color negro, una de las piezas más representativas de atempiā studio. La propia Carmen lo describe de forma espontánea y directa, calificándolo como “precioso” y afirmando que “es ideal”.

Reconocida por su exigente criterio y su afinidad por piezas con personalidad, la atención de Carmen Lomana hacia atempiā studio sitúa a la marca dentro del radar de la moda nacional, consolidando su posicionamiento como una propuesta que apuesta por la calidad, la artesanía y la durabilidad.

Bolso Farfalle

Fabricado en Ubrique (España) con materiales de alta calidad, el icónico bolso de piel responde al compromiso de Atempiā con la producción local, la durabilidad y el diseño consciente.

Inspirado en la figura de las mariposas, Farfalle transmite un aire fresco y juvenil, sin dejar a un lado la elegancia.

Bolso Farfalle. atempia

Más allá de su forma, la mariposa simboliza transformación, libertad y perseverancia: valores que se trasladan al diseño de un bolso ideado para evolucionar junto a la persona que lo luce, acompañándola en distintos momentos y contextos.

Pero, ¿qué hace a Farfalle tan especial? Su carácter versátil permite llevarlo de múltiples formas. Farfalle puede utilizarse como bolso de mano gracias a su asa superior ergonómica, al hombro mediante su correa ajustable de cuero o como cinturón integrándose en el look como un accesorio funcional y protagonista al mismo tiempo.

El diseño se completa con una hebilla pulida con el monograma de la firma, un detalle que aporta identidad y refuerza el carácter elegante y atemporal del bolso. Fiel a la filosofía del mundo Atempia, Farfalle apuesta por la artesanía, los materiales de calidad y un diseño pensado para perdurar más allá de las tendencias.