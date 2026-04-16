La Seguridad Social endurece las normas: la edad de jubilación con el 100% de la pensión se retrasará en 2027

Cada año, la edad de jubilación cambia un poco más, y lo que antes era una fecha fija ahora depende de varios parámetros. Esto significa que dos personas de la misma edad pueden jubilarse en momentos completamente distintos y con pensiones muy diferentes.

A día de hoy, en 2026, la edad ordinaria para recibir la totalidad de la pensión se ha elevado en dos meses con respecto al año anterior, necesitando 66 años y 10 meses siempre y cuando no se llegue a los 38 años y 3 meses cotizados .

Estas subidas progresivas se deben a Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Esta normativa estableció un periodo transitorio entre los años 2013 hasta el 2027 para elevar la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años.

Por eso la edad de jubilación se retrasa dos meses con el paso de cada año y, en consecuencia, se espera elevar hasta los 67 años con la entrada del 2027.

En otras palabras, en 2027 se congelará definitivamente en los 67 años para aquellos trabajadores que no hayan llegado al mínimo de cotización (38 años y 6 meses cotizados).

Eso sí, hay una excepción. Aquellos trabajadores que hayan cotizado un periodo mínimo de 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse a los 65 años de edad y cobrar el 100% de la pensión, este 2026.

Jubilación anticipada, ¿cómo funciona verdaderamente?

Asimismo, otra de las figuras más escuchadas en lo que a jubilación se refiere es la jubilación anticipada. Y es que, ¿quién no ha escuchado a los mayores de la casa hablar de su ansiada prejubilación?

La jubilación anticipada está permitida en España pero en la inmensa mayoría de casos la pensión se reduce y no se cobra el 100% de la base reguladora.

Los requisitos para jubilarse anticipadamente son los siguientes:

Ser trabajador por cuenta ajena o autónomo correctamente dado de alta en la Seguridad Social.

Tener como máximo dos años menos que la edad ordinaria de jubilación, que este 2026 es 66 años y 10 meses.

Haber cotizado, al menos, 35 años . De estos, dos deben estar dentro de los últimos 15. Computa el servicio militar, la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino (máximo 12 meses).

En el caso de trabajadores agrarios hay un trato especial: al menos seis de los últimos diez años trabajados deben ser de actividad efectiva.

Como condición clave, la pensión que quedaría al jubilarse anticipadamente debe ser mayor que la pensión mínima que correspondería en la jubilación ordinaria. Si no se cumple este requisito, no cabe la jubilación anticipada.

En definitiva, puedes jubilarte hasta dos años antes pero necesitas 35 años cotizados y que la pensión resultante no sea demasiado baja. Además, hay profesiones como la militar o los bomberos que pueden jubilarse antes de estas edades.