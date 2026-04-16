Reabre una emblemática tienda de Zaragoza tras su renovación: "Hay pocos comercios casi centenarios y tan conocidos"

Con la mirada puesta en cumplir los 90 y 100 años de historia ha reabierto Gilca su emblemático local del centro de Zaragoza. La tienda, donde la marca lleva instalada 63 años, ha estado cerrada durante casi tres meses para llevar a cabo una gran renovación.

Temporalmente, los perfumes y productos de Gilca se mudaron a la acera de enfrente para no dejar huérfanos a los zaragozanos y poder preparar su nuevo aspecto.

Este jueves se ha celebrado la inauguración institucional de la nueva tienda, que con un aspecto más moderno, mantiene su esencia y tradición. El establecimiento no pierde su historia y estética y ha restaurado las estanterías originarias y ha añadido detalles decorativos llenos de simbolismo, como los rótulos antiguos que ha tenido la tienda en el pasado cuando estaba ubicada en el paseo Sagasta.

En este acto ha estado presente la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañando a la familia Gil, quien ha confesado que “ha quedado muy bonita”. Además, la regidora ha puesto en valor que hay pocos comercios en la ciudad que sean casi centenarios y tan conocidos y relevantes como Gilca.

“¿Quién no ha venido a Gilca para encontrar una solución para su casa o para comprar una de sus colonias que tienen mucho éxito?”, ha reflexionado Chueca. Igualmente, ha destacado la apuesta y el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza por los comercios minoristas, los autónomos y el relevo generacional.

Esta empresa, que nació en 1939, tiene “la suerte” de que la tercera generación mantiene la tradición familiar. Una de las que continúa es Ángela Gil, quien ha señalado como clave de la superviviencia la adaptación a las tendencias y a la sociedad no solo de la tienda sino también del modelo de negocio.

“Estamos en un crecimiento vía web, tenemos una cadena de distribución que hace llegar nuestros productos fuera de Aragón. Hemos renovado la nave en Malpica donde se fabrican nuestros perfumes”, ha explicado.

Por su parte, José Javier Gil Barranco, segunda generación de la familia Gilca, ha recordado que su padre y su tío empezaron una tienda en el paseo Sagasta. “Después de la postguerra había necesidades. Vendían muebles, lavadoras de turbina o productos químicos. Fueron socios 25 años hasta que se separaron. Yo vine a este espacio con mi padre hace 63 años”, ha explicado señalando que se conservan los muebles (restaurados).

Interior de la tienda Gilca.

En sus palabras ha mencionado los años de lucha y horas de trabajo y ha mostrado su agradecimiento a los empleados que forman parte del equipo. La empresa cuenta actualmente con 30 empleados y una facturación de 4 millones de euros.

También se ha dirigido a los asistentes el gerente de la empresa Antonio Miranda.