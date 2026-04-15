Ni Aínsa ni Beceite, el pueblo de España declarado Conjunto Histórico-Artístico perfecto para una escapada

El buen tiempo también trae ganas de hacer alguna que otra escapada rural.

La primavera ya está aquí y hay que sacar el mapa de la comunidad para ver hacia dónde viajaremos el próximo fin de semana. Aínsa y Beceite son espectaculares, pero hoy hablaremos de Alquézar.

Alquézar es un rincón aragonés que consigue trasladarnos a la Edad Media. Su nombre viene de Alcázar, castillo, y se debe a su pasado musulmán y al imponente castillo que se alza en lo alto del pueblo.

Está declarado como Conjunto Histórico-Artístico, que acrecienta su atractivo con el paisaje del río Vero. Su pasado medieval le otorgó un plano irregular de calles estrechas.

Dar un paseo por su casco nos llevará a descubrir sus calles, sus plazas y la Colegiata de Santa María con lugares preciosos como el claustro.

En el 2023, la Organización Mundial de Turismo (OMT) seleccionó tres pueblos españoles que consideraba que destacan por encima del resto.

Estos fueron Rupit (Cataluña), Guadalupe (Extremadura) y Alquézar (Aragón), tres de los mejores lugares españoles para hacer una escapada turística.

Qué ver en Alquézar

Según Turismo de Aragón, Alquézar está declarado Conjunto Histórico-Artístico, debido a que se trata de un pueblo medieval que te invita a retroceder en el tiempo caminando por sus estrechas calles empedradas, así como visitando sus rincones más emblemáticos.

En primer lugar, habría que hablar de su castillo de origen islámico, que fue convertido en colegiata tras la reconquista cristiana.

Vistas del pueblo de Alquézar. Más bonitos de España

En la monumental colegiata de Santa María se pueden contemplar las huellas que las diferentes corrientes artísticas han ido dejando en el transcurrir de los siglos.

Vigila desde lo alto y recuerda la historia del lugar mientras regala vistas abiertas al paisaje. Un escenario sencillo y bonito que se puede visitar. La majestuosa Colegiata fue declarada Monumento Nacional en 1931.

La revista Viajar, publicó un artículo sobre Alquézar en el que exponían que "es de obligado cumplimiento visitar la colegiata de Santa María y pasear por Alquézar, el cual se presenta como un conjunto medieval de murallas, torres e iglesias".

En el paseo no puede faltar una visita a la parroquia de San Miguel o la Plaza Vieja porticada. Y para disfrutar de una de las panorámicas más hermosas de la villa, hay que acercarse al mirador ‘Sonrisa del Viento’.

Colegiata de Alquezar.

Aparte del paseo cultural por el pueblo, la escapada puede contar con un paseo por la naturaleza.

La ruta de las pasarelas de Alquézar que parten desde la propia localidad sin necesidad de coger el coche, es un recorrido de montaña circular que discurre en torno a esta villa medieval enclavada en la Sierra de Guara.

Pasarelas de Alquézar.

El sendero, bien señalizado y accesible para la mayoría de caminantes, permite descubrir el entorno natural que rodea al pueblo a través de un itinerario que combina tramos de senda tradicional con pasarelas metálicas ancladas a la roca.

No se trata de una excursión difícil, pero hay que llevar buen calzado y avituallamiento. Además, desde hace unos años se cobra la entrada con un precio de 6 euros.

Si te animas a hacer una escapada a Alquézar, este pueblo se encuentra a tan solo 48 kilómetros de Huesca, unos 50 minutos en coche. Desde Zaragoza, la distancia es mayor, unos 124 kilómetros, por lo que sería un viaje de una hora y media en coche aproximadamente.