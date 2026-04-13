Ya es oficial: deducción de hasta 600 euros en la Renta 2026 si vives en estos pueblos de Aragón

Vivir en pequeños pueblos suele asociarse a ciertas desventajas: mala conexión a Internet, dificultades en el transporte público, pocos días de atención médica y, en algunos casos, ni siquiera tiendas donde hacer la compra.

Sin embargo, como dice el refrán, "a río revuelto, ganancia de pescadores", recordando que incluso en las situaciones más complicadas puede surgir algo positivo.

En este sentido, la declaración de la renta de este año, disponible desde el 8 de abril, supone un pequeño alivio para los vecinos de algunos municipios de Aragón, que podrán deducirse hasta 600 euros en su declaración correspondiente al año en que se devenga el impuesto, así como en los cuatro ejercicios siguientes.

¿Qué se exige para optar a esta deducción?

Para ser beneficiario de esta deducción debes vivir en un asentamiento rural catalogado de riesgo extremo de despoblación, debiendo cumplir además ciertos requisitos de permanencia y de ingresos.

Según marca la Ley 13/2023 sobre Dinamización del Medio Rural en su artículo 160-2, la base imponible general y la base imponible de ahorro (es decir, el total de ingresos fiscales que se toman como referencia) no puede superar los 35.000 euros si se trata de una declaración individual, o los 50.000 si es conjunta.

Eso sí, cabe destacar que en el caso de que la declaración sea conjunta "la cuantía de la deducción será aplicable por cada uno de los contribuyentes que cumpla los requisitos establecidos", añade el precepto.

Además, la base imponible del ahorro no debe sobrepasar 4.000 euros, "sea cual sea la modalidad de declaración".

Otro requisito fundamental es vivir en asentamientos rurales en riesgo extremo de despoblación incluidos en el denominado 'Rango X', es decir, aquellos cuyo índice de desarrollo territorial no supera los 100 puntos.

Estos son núcleos de población muy pequeños o muy dispersos, incluidos en la Estructura del Sistema de Asentamientos de Aragón. Además, la deducción también aplica en pedanías o núcleos dependientes de un municipio, aunque este sea de mayor tamaño y no figure en la lista.

En total, Aragón cuenta con aproximadamente 700 asentamientos rurales de este tipo.

Lista completa de los pueblos objeto de esta deducción en Renta

Si vives en un pueblo pequeño y, aunque no tengas la certeza todavía, consideras que está en riesgo extremo de despoblación y quieres ser beneficiario de esta deducción de 600 euros en la renta, comprueba si su nombre figura en la siguiente lista de Asentamientos con Rango X: