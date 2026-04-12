Ni en Cambrils ni en Peñíscola: la cala escondida a 2 horas de Zaragoza que enamora a los turistas

Cuando se trata de pensar un destino vacacional, la gran mayoría de zaragozanos tiene clara su respuesta: la Costa Dorada.

No se debe únicamente a sus amplias y bonitas playas, también influye su ambiente animado y la cercanía con grandes capitales como Zaragoza. Aspectos que propician miles de desplazamientos cada año.

Así, lugares como Cambrils, Peñíscola o Hospitalet se llenan de maños cada temporada. Y, por supuesto, Salou se mantiene en lo más alto del ranking como destino estrella de los aragoneses.

Sin embargo, pese a la popularidad de la zona, todavía hay rincones especiales que pasan desapercibidos ante el público de masas. No todo son la playa de Levante y de Poniente.

Hablamos de la Cala Crancs, una pequeña pero preciosa playa ideal para descansar, tomar el sol, hacer snorkel y, por qué no, disfrutar del chiringuito y de sus vistas.

Cala Crancs, Salou Costa Daurada

Una cala con todo lo necesario

Ubicada en Cap Salou, a 10 minutos en coche del pueblo, esta playa es una de las más atractivas de la zona "ya que se encuentra rodeada de vegetación y sus límites son naturales. Aislada de establecimientos turísticos", señala la web de turismo de la localidad.

Queda resguardada entre dos acantilados que la aíslan del entorno, creando una panorámica íntima y espectacular. Además, al adentrarse en el mar, estos acantilados ofrecen un entorno submarino ideal para practicar snorkel a pocos metros de la orilla.

Su arena es fina y dorada, endureciéndose poco a poco a medida que uno se adentra en el mar, el cual cuenta con un pequeño desnivel, convirtiendo esta zona en una playa perfecta para ir con personas mayores o niños pequeños.

Asimismo, tiene 90 metros de longitud y 25 de amplitud, por lo que no es apta para caminar por la orilla y, por tanto, tampoco tiene paseo marítimo.

No obstante, cuenta con todos los servicios: desde chiringuito con bebidas, snacks y opciones para comer, alquiler de tumbonas y hasta duchas para limpiarte la arena antes de volver a casa.

Así es la cala Crans Wikipedia

La cala Crancs cuenta con auténticos fans. En plataformas como Tripadvisor es habitual encontrar opiniones como la de María: "Me encantó este lugar. El ambiente es inmejorable, con excelente música y una exquisita carta de bebidas. La sensación es como estar en una playa privada", comenta.

Cómo llegar

Una vez en Salou, puedes acudir directamente en un trayecto de 10 minutos de coche por la Avenida Pla de Maset.

Eso sí, frente a todos los encantos y servicios que ofrece esta playa, sin lugar a dudas, lo peor es su acceso, siendo muy complicado aparcar por la zona en temporada alta.

También puede irse en bus desde Salou, cogiendo la línea Tarragona - Cambrils (de autobuses 'Plana') y bajando en la parada de Cap Salou. Una vez allí, habrá que andar unos 10 minutos hasta llegar a Cala Crancs.

Un trayecto algo más tedioso pero que, viendo la playa, bien merece el esfuerzo.