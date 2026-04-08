Ni en Cazorla ni en los Montes Vascos: el quebrantahuesos reconquista España y supera los 600 ejemplares en esta zona

El quebrantahuesos tiene su reino bien definido en España. Los cielos de Aragón son los que más quebrantahuesos albergan del país, siendo también la segunda comunidad de España con más buitres leonados (5.157) y alimoches (261).

Concretamente, según los últimos datos registrados por el CSIC en 2025, en Aragón viven hasta 88 parejas de quebrantahuesos, con más de 600 ejemplares, teniendo su censo principal en la provincia de Huesca, sobre todo en la parte del Pirineo y del prepirineo.

Además, según estos últimos datos, se estima que hasta 21 pollos de esta ave rapaz salieron adelante en territorio aragonés.

Los últimos 20 años han sido claves para esta especie, consiguiendo duplicar su población. En los años ochenta, apenas quedaba una treintena de parejas en Aragón.

Este incremento se debe a proyectos como el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (en funcionamiento desde 1994), en coordinación con otros organismos como el Gobierno de Aragón, Agentes de Protección de la Naturaleza o la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

Quebrantahuesos volando Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos

Quebrantahuesos en otras zonas de España

Los datos hablan por sí solos, de las 250 parejas reproductoras totales que hay en España, 88 están en Aragón.

En términos generales, según datos de SEO BirdLife, la población total en España oscila entre los 1.200 y los 2.000 ejemplares, concentrando los Pirineos (Aragón y Cataluña) la mayor parte de quebrantahuesos de España con 1.026 ejemplares.

Sin embargo, gracias también a tareas de reintroducción, esta ave también ha conseguido expandirse más allá de los Pirineos, encontrando como refugios secundarios el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, así como en los Picos de Europa y el Sistema Ibérico.

Eso sí, aunque se avanza en la dirección adecuada, todavía queda mucho camino por recorrer. Pese a la tendencia al alza de sus cifras, esta especie sigue catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Y es que, a pesar de los esfuerzos de conservación, el ser humano continúa siendo su principal amenaza, con causas como el envenenamiento como principal motivo de muerte, la caza furtiva y las colisiones ocasionadas debido a los tendidos eléctricos.