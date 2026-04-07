Tarazona consolida su atractivo como destino turístico: más de 1.700 personas han visitado el municipio esta Semana Santa

La Oficina de Turismo de Tarazona ha registrado durante esta Semana Santa un total de 1.714 personas atendidas.

Esto supone un incremento del 1,9 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra confirma la consolidación de Tarazona como destino turístico de referencia en fechas señaladas, reforzando el atractivo de la ciudad y su entorno.

El perfil del visitante ha sido mayoritariamente nacional, destacando Aragón (21,82 %), y siguiendo con Madrid (18,03 %), Cataluña (14,53 %), Navarra (12,43 %) y Comunidad Valenciana (9,28 %). Por su parte, el turismo internacional ha representado el 1,55 % del total, con visitantes procedentes principalmente de Francia, Italia y Alemania.

La principal motivación de los visitantes este año ha sido conocer el patrimonio histórico-artístico del municipio, lo que refuerza su papel como uno de los principales atractivos de Tarazona.

Así, las localidades de la comarca, el entorno natural y las visitas a los monumentos continúan siendo algunas de las demandas turísticas más relevantes. Siguen teniendo especial protagonismo la Catedral de Santa María de la Huerta y el conjunto mudéjar turiasonense.

Asimismo, la Semana Santa de Tarazona, con sus procesiones y manifestaciones culturales y artísticas, se mantiene como uno de los principales reclamos turísticos.

Semana Santa en Tarazona. Tarazona.

Y no es de extrañar, ya que se trata de una celebración multitudinaria. Este año el programa estuvo conformado por más de 50 actos, 1.000 cofrades y 400 instrumentos, dando lugar así a unos días llenos de tradición, actividad y emoción.

Además de los festejos, también han despertado gran interés el Parque Natural del Moncayo, sus rutas y centros de interpretación, así como el Monasterio de Veruela, la Vía Verde del Tarazonica y el encanto de los distintos municipios de la comarca.

La oferta gastronómica de la ciudad ha sido otro de los aspectos más demandados por los visitantes, tanto en lo referente a restauración como a las zonas de tapeo.

En cuanto a la ocupación hotelera, los establecimientos de Tarazona han alcanzado durante los días centrales de la Semana Santa niveles muy elevados de pernoctación, con varios alojamientos cercanos al cien por cien de ocupación.