Colas kilométricas en Lidl para hacerse con esta barata y práctica freidora de aire: disponible por 39,99 euros

Cuando ves el cartel de 'top valorados', un precio por debajo de los 50 euros y un producto tan indispensable en la mayoría de cocinas españolas como es una Airfryer, sabes que se acabará pronto el chollo.

Eso parece pasar con la freidora de aire 4,7L Silvercrest de Lidl, una opción disponible tanto en tiendas como online por 39.99 euros.

Sin lugar a dudas, la mejor compañera posible para pasarse a la vida saludable sin tener que gastar cientos de euros por el camino.

Así es la freidora de aire

Esta Airfryer viene con hasta seis programas preconfigurados, permitiendo ya no solo cocinar o recalentar la comida, sino asar, hornear y cocer, llegando a los 2.000 W de potencia y a un rango de temperatura que abarca de los 40 a los 200 grados.

Como principal característica destaca su capacidad, gracias a sus 4,7 litros, un espacio más que óptimo para casas de 2 a 3 personas, llegando incluso a funcionar para familias de 4 integrantes con raciones moderadas.

Freidora de aire 4,7 L de Silvercrest Lidl

Además, la freidora viene con manual de instrucciones, un libro de recetas incorporado, un recipiente para servir y salvamanteles con revestimiento antiadherente (los cuales se pueden limpiar en el lavavajillas).

En lo que al peso se refiere, la máquina tiene 3,96 kg, por lo que se puede transportar con facilidad en un viaje o cambiar de posición en la cocina cómodamente. Siempre y cuando se encuentre a máximo un metro de un enchufe, ya que es la medida límite de su cable.

Así es la freidora de Silvercrest 4,7 L y 2000W Lidl

Opiniones

Como dice el refrán "no hay mejor publicidad que un cliente satisfecho", por lo que comprobar las reseñas es fundamental si una empresa quiere vender en la era digital.

En este sentido, la freidora de aire cuenta con nada menos que un 4,8 sobre 5 de valoración, con más de una veintena de comentarios, entre los que destacan opiniones como la de esta clienta:

"Estoy encantada con la freidora de aire, tiene un precio fantástico para un electrodoméstico tan bueno, bien hecho e impecable. El compartimento de cocción es incluso más grande de lo que esperaba. ¡La uso todos los días!", afirma.

Opciones de envío y devolución

Lo mejor y más recomendable siempre es comprobar el producto en persona, visitando alguna de las tiendas físicas de Lidl, presentes en toda España. Asimismo, está disponible para su compra online, con un plazo de entrega que abarca de 1 día a 5 días laborables.

En la otra cara de la moneda, para aquellos que deseen devolver un producto de Lidl, la cadena permite 30 días para pensarlo. Siempre y cuando se devuelva en óptimas condiciones, claro está.