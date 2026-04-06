Ni en Suiza ni en Escocia: el paraíso natural de Aragón para una escapada de aventura perfecta esta primavera

La primavera marca el inicio de la temporada del año para disfrutar al máximo de la naturaleza. Por lo que pasar un fin de semana en la comarca de Ribagorza para desconectar de la vida de la ciudad y volver a conectar con tu interior es una gran opción.

Así, esta comarca oscense presenta una gran variedad de actividades que poder hacer para sacar el máximo partido. Desde rutas familiares por la montaña con paisajes de ensueño hasta practicar parapente, pasando por un descenso por las aguas bravas del río Ésera. Toda una apuesta con opciones para todo tipo de públicos que desean conocer el Pirineo.

No cabe duda de que Aragón es una comunidad en la que puedes encontrar todo tipo de actividades al aire libre. Pero si ya hablamos de Ribagorza, es apuesta segura.

De hecho, esta tierra es conocida por ser un antiguo condado histórico del Reino de Aragón, cuya memoria pervive en su arquitectura románica, en las casas señoriales y en una arquitectura popular que refleja el carácter de sus habitantes. Sus pueblos han sabido conservar un rico legado de costumbres y una gran diversidad lingüística que convierte cada escapada en un viaje también cultural.

Si hay una ruta imprescindible en Ribagorza es la que une las pasarelas de Montfalcó con el Congost de Mont-rebei, uno de los grandes iconos del senderismo en el Pirineo aragonés.

Rafting y aguas bravas

La Ribagorza es también sinónimo de aguas bravas. Los ríos Ésera, Isábena y Noguera Ribagorzana descienden hacia el sur encajonados en barrancos y congostos, creando el escenario perfecto para deportes como el rafting, el kayak o el hidrospeed.

La claridad del agua, la fuerza de los rápidos y un paisaje de bosques y montañas convierten cada bajada en una experiencia única, especialmente entre la primavera y el final del verano, cuando el deshielo asegura caudales constantes.

Castillo de Benabarre. Comarca de Ribagorza.

Para los más atrevidos

Quienes prefieren mirar Ribagorza desde el aire tienen en Castejón de Sos una referencia indiscutible. En pleno valle de Benasque, esta localidad se ha consolidado como uno de los grandes centros de vuelo en parapente de España, gracias a unas condiciones climáticas excepcionales y a unas infraestructuras muy cuidadas.

Volar sobre los macizos de Posets y Maladeta, con decenas de tresmiles bajo los pies, es una de esas experiencias que se recuerdan mucho tiempo después de aterrizar.

Planes familiares

Ribagorza no es solo adrenalina: también hay espacio para el senderismo tranquilo y las rutas en familia. Uno de los itinerarios más populares es el sendero geomorfológico del Forau de Aigualluts.

En el valle de Estós, la ruta al ibonet de Batisielles y al ibón de Escarpinosa es ya un clásico del senderismo ribagorzano. El sendero arranca en el aparcamiento del valle, coincide al principio con el GR 11 y, tras abandonar la pista principal, remonta un bosque de hayas hasta un pequeño lago rodeado de praderas alpinas.

Desde allí, una senda más pedregosa conduce en unos 40 minutos al ibón de Escarpinosa, un lago de montaña encajado entre cumbres que invita a sentarse en silencio y dejar que el paisaje haga el resto.

Gastronomía de la zona. Comarca de Ribagorza.

Deportes náuticos

Cuando el sol aprieta, los embalses se convierten en grandes aliados. Linsoles, Barasona, Canelles y Escales son algunos de los principales escenarios para disfrutar de deportes náuticos en aguas tranquilas: piragüismo, navegación en barca o simplemente un paseo en hidropedal en familia.

Sin embargo, el embalse de Barasona, muy cerca de Graus, ofrece además cursos de esquí acuático y windsurf, así como divertidas planeadoras hinchables arrastradas por lancha motora para quienes buscan un plus de emoción. Todo ello, con vistas a montañas como el Turbón o el Cotiella, que cierran el horizonte y recuerdan al visitante que sigue en pleno Pirineo.

Pueblos vivos

A la oferta de montaña y agua se suma una cultura estival que llena de vida las calles de Graus, Benabarre o Roda de Isábena. Graus celebra cada verano sus Fiestas Mayores, declaradas de Interés Turístico Nacional, mientras que Benabarre recupera tradiciones como la Pastorada de San Medardo y dinamiza el casco urbano con propuestas gastronómicas y culturales.

En Roda de Isábena, la catedral románica –consagrada en el siglo X– recuerda el pasado condal de estas tierras y se convierte en escenario de actos religiosos y festividades como San Valero o San Vicente, que siguen congregando a vecinos y visitantes.

Ribagorza, en definitiva, se presenta en primavera y verano como un destino donde se mezclan agua, montaña y adrenalina, pero también silencio, historia y tradiciones vivas. Un lugar para perderse entre ibones y congostos, lanzarse al vacío en parapente o simplemente sentarse en una plaza porticada al atardecer y celebrar que, por unos días, el tiempo discurre a otro ritmo.