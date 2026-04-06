Ni Somiedo ni Picos de Europa: el oso pardo reconquista esta zona de España y ya supera los 100 ejemplares

Los Pirineos se han convertido en el nuevo feudo del oso pardo en España. Sin lugar a dudas, uno de los mamíferos carnívoros más imponentes que habitan todavía en libertad.

La densidad del oso pardo en esta zona ha pasado de ser prácticamente simbólica, sobre todo en los años 90, a consolidar una importante población que supera con creces los 100 individuos.

Este crecimiento se debe gracias a la coordinación de planes de recuperación entre España, Francia y Andorra, clave para la supervivencia de este animal. Planes que, a día de hoy, se traducen en un crecimiento en la población de osos cercano al 11’6 % anual.

De hecho, según los datos del Grupo de Seguimiento Transfronterizo de Oso Pardo, se estiman unos 130 ejemplares que habitaron el Pirineo el pasado 2025.

Lo que se traduce en una población que abarcaría desde los 109 a los 143 osos pardos potenciales.

Concretamente, gracias al análisis genético, se han identificado 108 ejemplares diferentes y hasta seis camadas que suponen un total de 8 cachorros, una cifra considerable pero, a pesar de todo, inferior a las 12 y 14 camadas registradas en 2023 y 2024.

En lo que a la comunidad autónoma de Aragón respecta, hay indicios de la presencia de hasta 183 individuos dentro de la frontera aragonesa y la detección de 8 nuevos osos pardos, según los datos de la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca.

Una osa con sus cachorros en el Pirineo Wikipedia

Zonas con mayor población de Osos de España

Como principales bastiones del Pirineo se ha registrado una alta actividad en el llamado núcleo central Pirenaico, sobre todo en el Pirineo Catalán (Val d’Arán y Pallars) y, en segundo plano algunas zonas aragonesas (sobre todo en el Parque Natural de los Valles Occidentales).

A pesar de esta tendencia alcista, todavía no alcanzan las cifras poblacionales de otras zonas españolas, como por ejemplo en la Cordillera Cantábrica, el principal bastión del oso pardo en España con más de 300 ejemplares.

En este sentido, Castilla y León se posiciona a la cabeza española como la comunidad autónoma con mayor población de osos pardos, con cerca de 200 individuos, repartidos sobre todo en el norte de León y en la Montaña Palentina.

En conjunto, los datos reflejan una realidad clara: la recuperación del oso pardo avanza despacio, pero con paso firme, reconquistando poco a poco las principales cordilleras españolas.