El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Josep Pedrerol: "La experiencia fue un auténtico golazo"

El conocido periodista deportivo Josep Pedrerol ha estado en Zaragoza.

En sus redes sociales ha compartido un video paseando por la plaza del Pilar. "Zaragoza siempre en mi corazón", es la frase que acompaña el video.

Durante su estancia en la capital aragonesa, el presentador del Chiringuito disfrutó de la gastronomía en un restaurante histórico: Casa Pedro.

El restaurante Casa Pedro es uno de esos lugares con mucha historia y carácter en Zaragoza, fundado en 1950 y todavía gestionado por la misma familia.

Está situado en una calle algo escondida del casco histórico, lo que le da un aire discreto y auténtico. Se trata de Cadena, 6; una bocacalle del Coso.

El restaurante ha compartido en sus redes sociales la visita de Pedrerol. "Josep Pedrerol del Chiringuito vino a comprobar si en Casa Pedro somos de jugar al toque o de ataque directo. ¡Y parece que la experiencia fue un auténtico golazo!", cuentan.

"Gracias por elegirnos durante tu visita a Zaragoza y por compartir un buen rato con nosotros", termina el post de las redes sociales.

Desde fuera parece un bar tradicional sin grandes pretensiones, pero al entrar se descubre un espacio más cuidado, con un ambiente acogedor y pensado para disfrutar con calma.

El local combina dos conceptos: por un lado, una zona de gastrobar más informal para tapear, y por otro, un comedor donde la experiencia es más pausada y gastronómica.

Este contraste forma parte de su encanto, ya que permite tanto una visita rápida como una comida más especial. La atención por parte de los hermanos Luis y Javier Carcas, es cercana y profesional, algo que muchos clientes destacan como parte importante de la experiencia.

En cuanto a la cocina, Casa Pedro apuesta por una fusión entre la tradición aragonesa y la innovación. Trabajan con producto de calidad y reinterpretan recetas clásicas con técnicas actuales, logrando platos con sabores intensos pero presentaciones más modernas.

Entre sus especialidades destacan los caracoles, el ternasco o los canelones, todos ellos con un toque creativo que los diferencia de versiones más tradicionales.

Los hermanos Carcas, al frente del restaurante han conseguido reconocimientos en el ámbito gastronómico, incluyendo premios en concursos de tapas.

Esto contribuye a que el lugar tenga cierta fama más allá de la ciudad y sea una referencia para quienes buscan una cocina con personalidad.

Tal vez Pedrerol fue el viernes a este restaurante por su fama, o por recomendación, o porque le gustó cuando paseaba en busca de un lugar en el que comer. Eso no se sabe, pero por la foto se intuye que salió feliz.