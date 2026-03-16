Basma (25 años), emprendedora argelina, arrasa en Zaragoza con la nueva bebida viral: "La gente la prueba y vuelve a por más"

El chocolate con churros, las torrijas de la abuela o la torta del pueblo es algo que, pase el tiempo que pase, siempre estará de moda y no faltarán en las cafeterías o panaderías tradicionales. Sin embargo, la sociedad, llena de estímulos y cambios constantes, necesita cada vez más explorar nuevos sabores.

Así pues, no dejamos de ver cómo las pastelerías introducen productos novedosos como cruasanes con masa de brownie, tartas de los sabores más exóticos o incluso cookies que ya no sabes si son dulces o saladas. Productos que rompen las reglas y que se escapan a veces de la imaginación humana.

Algunos de estos descubrimientos son pasajeros, mientras que otros llegan para quedarse como ha sido el caso, por ejemplo, del té matcha o de las crumbl cookies.

Sin embargo, en redes sociales se ha viralizado últimamente una nueva bebida que promete ser el nuevo matcha. Se trata del ‘Ube Latte’, que proviene de un tubérculo morado. A pesar de que ya existía, en España comenzó su expansión hace poco. De hecho, todavía hay mucha gente que no lo ha probado ni ha oído hablar de él.

En concreto, en Zaragoza no se podía encontrar esta bebida hasta la apertura de Crazy Cakes hace menos de un mes. Esta pastelería abrió el 22 de febrero en la calle Bruno Solano (zona universitaria) de la mano de Basma, una joven argelina de tan solo 25 años.

Desde que recibió a sus primeros clientes no ha parado de trabajar, con el apoyo de su familia (principalmente de su hermana). Las filas del primer día fueron un reflejo de la gran acogida que ha tenido entre los zaragozanos. Sobre todo, la gente ha acudido a Crazy Cakes en busca de los pasteles parisinos trompe l’oeil, quedándose muchos días sin existencias.

Más allá de estos, Crazy Cakes cuenta con una oferta muy moderna y novedosa en la capital aragonesa. Es el único establecimiento que prepara el Ube Latte. “Yo conocía el ube desde hace tiempo, antes de que se empezara a hacer más viral. Me enamoró su color. Crazy Cakes es morado, este color nos identifica”, cuenta sobre la decisión de introducirlo en su negocio.

“El ube es un tubérculo originario de Filipinas, allí lo utilizan en su día a día. Se conoce también como taro en América Latina. En Filipinas se secaba al sol de manera natural, ahora con los medios que existen se hace con máquinas más rápidas. Se seca y luego se tritura hasta formar el polvo”, detalla Basma.

Ube Latte. E.E.

Después, se usa una pequeña cantidad de ese polvo, unos cinco gramos porque cunde muchísimo y se mezcla con leche. Algunas personas lo fusionan con café para potenciar su sabor y si se desea, se le puede añadir aroma, vainilla o coco para hacerlo más dulce.

El llamativo color morado es algo que la propietaria valora, pues “hoy en día se come por los ojos”. No obstante, además de ser bonito, también tiene valores nutricionales. “Es rico en fibra, vitamina C y da energía si te lo tomas por la mañana”, añade la joven.

Además, es consciente de que el Ube Latte todavía no está tan expandido, por eso, a menudo cuando acude gente nueva a la pastelería les dan a probar un poco, con un chupito. “Una vez que lo prueban, vuelven y lo compran”, asegura explicando que también venden polvos para prepararlo en casa. De esta forma, considera que “ha llegado para quedarse y va a sustituir al matcha”.

Bebida Ube Latte. E.E.

Basma insiste también en que con el ube no solo se hace la bebida, sino que sirve para preparar “cookies radiactivas que cambian de color” y que muy pronto ofrecerán en Crazy Cakes.

Sin duda, la dueña muestra su ilusión por el producto y por su proyecto, el cual espera que crezca y poder expandirlo fuera de Zaragoza. Ambición e ideas no le faltan.