Ya ha entrado en vigor: el perro no puede estar solo en casa más de 24 horas, bajo multas de hasta 50.000 euros

Un fin de semana fuera de casa podría convertirse en una multa de miles de euros. Desde septiembre de 2023, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, se fijan límites claros sobre la protección y derechos de los animales de compañía con el objetivo de combatir su maltrato y abandono.

En este sentido, la Ley 7/2023 no puede ser más clara. En su artículo 27, establece que queda terminantemente prohibido "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas", recoge la norma.

En otras palabras, un perro no puede pasar más de 24 horas seguidas sin atención. Independientemente de que disponga de todo lo necesario, como de un comedero, suficiente agua, juguetes para entretenerse o de un resguardo dentro de la casa.

Conviene señalar que la norma hace una distinción entre la raza canina y otro tipo de mascotas, ya que se entiende que este tipo de animales son más sociales y necesitan de un mayor cuidado o atención por parte de sus dueños.

Esto significa que, si una familia se va de vacaciones y deja al perro solo en casa varios días, deberá buscar una solución. Según esta norma, lo adecuado sería dejarlo con una persona de confianza o pedir a alguien cercano que lo supervise dentro de ese límite de tiempo.

La entrada en vigor de esta ley también ha impulsado el uso de servicios profesionales relacionados con el cuidado de mascotas. Cada vez es más común recurrir a cuidadores a domicilio, residencias caninas o aplicaciones especializadas donde particulares ofrecen servicios de paseo o supervisión de animales.

Este tipo de soluciones permiten a los propietarios cumplir con la normativa mientras se encuentran fuera de casa por trabajo, viajes o vacaciones.

Sanciones que van de los 10.001 a 50.000 euros

El artículo 74 de esta ley, recoge como infracción grave la acción u omisión de las obligaciones y prohibiciones recogidas en esta normativa que impliquen un daño o sufrimiento al animal, sin llegar a causarle la muerte o secuelas graves. Es decir, como dejar desatendido al perro en este lapso de 24 horas.

Las multas para una infracción grave de la Ley de Bienestar Animal vienen recogidas en el artículo 76, estableciendo una sanción que abarca de los 10.001 euros hasta los 50.000 euros de multa.

Además, en los casos más graves también se puede llegar a sumar sanciones accesorias, llegando incluso a intervenir el animal para trasladarlo a un centro de protección.