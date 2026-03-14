Noelia dice adiós a una cafetería única en Huesca: "Con todo el dolor de nuestro corazón, debemos encontrar sustitutos"

El 12 de noviembre de 2025 abrió en Huesca Break Gluten Free, una cafetería muy especial donde todo el mundo pudiera disfrutar sin preocupaciones. Principalmente, el establecimiento se caracterizaba por ser libre de gluten, pensado para las personas con celiaquía o cualquier otra intolerancia alimentaria, pero en el que todo el mundo es bienvenido.

Ubicada en la calle Ramón J. Sender, 9, esta cafetería abrió con mucha ilusión y con el objetivo de ser un sitio de referencia en la ciudad, donde no había hasta entonces ningún lugar especializado en productos sin gluten.

Este proyecto no surgió de la nada, ya que era una idea que llevaba años rondando en la cabeza de su propietaria, Noelia. En su familia hay personas con celiaquía, intolerantes o con alergias, y cansados de preguntar siempre en los sitios si había opciones para ellos, decidió montar su propio espacio donde todos tuvieran cabida.

Sin embargo, cuatro meses después de emprender este ambicioso proyecto, ha tenido que anunciar su traspaso.

“Con todo el dolor de nuestro corazón, debemos contaros que por motivos estrictamente personales y familiares, debemos encontrar sustitutos para que continúen con esta labor tan bonita que nosotros comenzamos con la finalidad de dar cabida en Huesca a un espacio distinto y especial, donde los celíacos pueden disfrutar sin miedo y los no celíacos descubrir cosas nuevas”, dice el comunicado que publicaron en redes sociales la semana pasada.

No obstante, el escrito también señalaba que continuarán abiertos dando servicio con normalidad hasta que encuentren a alguien que quiera continuar.

Oferta muy variada

Cabe destacar que, aunque se hable de una cafetería sin gluten, la oferta en el local es muy diversa y deliciosa. En la que todo el mundo tiene su lugar y puede elegir.

De esta forma, en la carta hay desde tostadas a bollería o repostería, en la que hay productos también sin lactosa y sin azúcares. En concreto, Noelia detalla opciones como donuts, cookies, palmeras, napolitanas de jamón york y queso o de carne, bowls de açai con diferentes toppings, vasos de chía o avena e incluso batidos de proteínas.

También diferentes tipos de cafés y opciones de leche para ellos o incluso chocolate a la taza sin gluten y batidos de frutas. En definitiva, en esta nueva cafetería tienen claro el propósito de que haya “un poco de todo” para que los clientes “puedan elegir”.

Así pues, desde que abrieron el negocio ha funcionado muy bien, incluso agotando existencias las primeras semanas. El recibimiento fue excelente y para muchos clientes ya era su sitio favorito.

También reflejan este cariño los comentarios en la publicación de Instagram en la que anuncian el traspaso. Ahí muchos han trasladado su tristeza y pena y han afirmado que les echarán de menos.