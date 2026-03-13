EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y Air Horizont te invitan a descubrir Sicilia: sorteo de dos vuelos del 19 al 22 de marzo

El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del lunes 16 de marzo en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN junto a la aerolínea aragonesa Air Horizont te invitan a conocer Sicilia. Se trata de la isla más grande del Mediterráneo y una región autónoma de Italia, famosa por su inmensa riqueza histórica, paisajes contrastantes y gastronomía. Con capital en Palermo, combina vestigios griegos, árabes y normandos, playas paradisíacas, el volcán activo Etna y una cultura vibrante con una mezcla única de tradiciones.

Puedes participar en el sorteo de DOS BILLETES DE AVIÓN -un único ganador- con salida el jueves 19 de marzo a las 16.30 y regreso el domingo 22 a las 18.00. Para poder llevarte este premio bastará con seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y a Air Horizont (@air_horizont_) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría compartir este viaje (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar). Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes, 16 de marzo.

Si finalmente, no eres el ganador de estos billetes puedes encontrar este mismo trayecto en la página web de Air Horizont.

Qué ver en Sicilia en tres días

En tres días por Sicilia puedes saborear la esencia del Mediterráneo. Comienza en Palermo, explorando su casco histórico, el mercado de Ballarò y las joyas normandas de la ciudad. No olvides probar un cannolo artesanal y disfrutar del bullicio siciliano en sus plazas.

El segundo día dedícalo a la costa oriental, recorriendo Catania y Taormina. Entre el Etna al fondo y el mar Jónico, descubrirás miradores, ruinas griegas y callejuelas llenas de encanto. Una cena con vista al volcán es el broche perfecto.

Para cerrar el viaje, visita Siracusa y la isla de Ortigia. Sus templos, fuentes y calles de piedra resumen la historia clásica de la isla. Entre paseos junto al mar y un helado bajo el sol, Sicilia se despide dejando ganas de volver.