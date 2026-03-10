Santi (22), albañil: "No quiere nadie trabajar en este sector, el día de mañana vamos a ganar mucho dinero"

Los jóvenes ya no buscan un empleo estable, de esos de 'los de toda la vida'. De hecho, todo lo contrario. Oficios como la albañilería y el sector reformas en general no pasan por su mejor momento, y la cosa no parece ir a mejor.

Al menos así lo muestran los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que estima un déficit de alrededor de 700.000 trabajadores en España para cubrir la demanda de obras y reformas.

Además, la edad media de estos trabajadores supera los 45 años, dejando una escasa representación inferior al 10% del total para los jóvenes menores de 30 años, frente al 25% que representaban antes de la crisis de 2008.

Datos que ponen de relieve el grave problema que existe en España para encontrar mano de obra y que plantean una gran incógnita, ¿quién recogerá el testigo de este oficio en los próximos años?

No hay relevo generacional

Santiago Carpintero, conocido en redes sociales como @reformasanti o "el albañil del TikTok", advierte con preocupación sobre la falta de relevo generacional que atraviesa el sector de los oficios.

"Ahora toda la gente quiere estudiar, que es lo suyo, pero también hay trabajos de toda la vida: fontanería, electricidad, pintura, albañilería, carpintería, que se están perdiendo", señala en una entrevista en el podcast Sector Oficios.

El joven explica que la situación podría agravarse en los próximos años si no llegan nuevas generaciones. "Hay un momento que dices: ¿y cómo se van a fabricar las casas de aquí a 20 años si todas las personas que estaban construyendo ahora se han jubilado o se han dado de baja porque están mal de las rodillas de estar todo el día al sol?", añade.

En su caso, la relación con la construcción viene de familia. Su padre dirige una empresa de albañilería "de toda la vida" y, tras terminar un grado medio de telecomunicaciones, Santi decidió unirse al negocio familiar, donde lleva ya más de tres años trabajando.

La realidad que describe se refleja también en su propio entorno laboral. "Nosotros estamos cuatro personas trabajando y de esas cuatro personas tienen 50 o 51 años. A día de hoy si te pones a buscar albañiles ya no tienes a nadie, porque no quiere nadie trabajar en este sector", afirma.

Salarios

Una situación que, según él, también tendrá consecuencias económicas en el futuro. "Yo soy partidario de que el día de mañana, cuando no haya nadie y estemos solos, se va a ganar mucho dinero en la construcción", asegura.

Ángel, el profesor de FP que comparte charla con Santi en el podcast, opina que el sueldo de albañil "no está mal" y lo considera un trabajo que "está bien pagado" en proporción a que "no tiene mucha responsabilidad", siempre y cuando hablemos de empresas legales que respeten la normativa.

A día de hoy, los sueldos en el sector de la construcción oscilan entre los 25.000 / 30.000 euros brutos anuales en algunos casos, dependiendo de si se es oficial de primera, segunda o peón.

Mientras, los salarios iniciales parten de un mínimo de convenio por encima del salario mínimo y, como en cualquier sector, la facturación de los autónomos o empresas no tiene techo, depende de los encargos.

"Existe la creencia de que ganamos poco, pero con tres reformas mensuales puedo sacar más de 5.000 euros", menciona Santiago en su perfil de redes sociales (@elalbañildetiktok).

Ep.6 ALBAÑILERÍA | Relevo generacional, El Albañil del TikTok y un profe de FP de Albañilería

Así lo explicaba Vanesa, dueña de una empresa de reformas en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) en una llamada telefónica con El Español: "Yo veo que de aquí a 10 años el que quiera aprender el oficio no se va a hacer millonario, pero casi. No va a haber profesionales porque los compañeros que tienen ahora entre 50 o 60 se van a jubilar, y no hay relevo generacional", comentaba, compartiendo la misma opinión que Santiago.

Lo que está claro es que el futuro de los oficios pende de un hilo, al menos mientras los jóvenes sigan decidiendo abandonar los pueblos y realizar estudios superiores, cuyas salidas muchas veces están peor pagadas que los sectores "de toda la vida", como la albañilería.