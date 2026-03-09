Miguel Ángel, el influencer que se ha convertido en el rey de los perritos: "Vendimos 400 en un día tras abrir el primer local"

Mucho antes de acumular seguidores y millones de visualizaciones, Miguel Ángel Ruiz de Conejo ya soñaba con abrir su propio restaurante. Aunque de pequeño conseguirlo parecía inalcanzable, las piezas del puzzle fueron encajando poco a poco hasta hacer ese deseo realidad.

Este joven zaragozano, conocido como Takoyakiblog por su nombre en redes sociales, va a abrir pronto el segundo local de su negocio, Perrazos, confirmando un éxito no solo virtual, sino también en la calle.

Así pues, Miguel Ángel puede presumir de tener más de 160.000 seguidores en Instagram, más de 220.000 en TikTok y un negocio reconocido en su querida ciudad, Zaragoza.

Y como los grandes proyectos, todo comenzó por una pasión: la comida. Miguel Ángel, a quien ya le gustaba probar restaurantes, se creó su cuenta de Instagram como una lista de sitios que visitaba para recordarlos él mismo. Un espacio donde apuntar y recordar lugares que le gustaban.

En su caso, él consumía mucho los vídeos de YouTube de creadores como ‘Cenando con Pablo’. Inspirado por este y con la motivación de que entonces empezaban los reels de Instagram, decidió que al ir a probar sitios, lo grabaría.

“Había de mucha gente de otros sitios de España, sobre todo, Madrid, Barcelona o Valencia, pero en Zaragoza había cuentas de foto y texto, pero el vídeo tardó más en aparecer. Entonces dije, ¿por qué no hacer estos vídeos que veo yo de otras ciudades en Zaragoza?”, explica rememorando sus inicios como creador de contenido.

Me pregunté por qué no hacer esos vídeos que veo de otras ciudades en Zaragoza Miguel Ángel, influencer y dueño de Perrazos

Poco a poco Miguel Ángel fue creciendo con su cuenta @Takoyakiblog hasta convertirse en uno de los influencers más reconocidos de Aragón. Creó una comunidad con mucha gente que le conocía, que veía sus vídeos y, sobre todo, que seguía sus recomendaciones.

Sin embargo, a pesar de acumular miles de seguidores, las redes sociales no eran una fuente de ingresos suficiente y compatibilizaba este mundo con ser el responsable de marketing de una hamburguesería. “En Zaragoza es más complicado vivir de redes por el tema de publicidades o colaboraciones”, reflexiona.

Esta situación se unía a su deseo de toda la vida de tener su propio restaurante y vio que era el momento de lanzarse y montar algo suyo, aprovechando la audiencia que tenía en las redes.

Origen de Perrazos

Ahí surgió otra cuestión: ¿qué tipo de restaurante? El zaragozano optó primero por una hamburguesería, ya que es algo que le apasiona y el ‘boom’ de las hamburguesas todavía estaba empezando en la capital aragonesa.

“Estuve mirando muchos locales, mirando cómo poder hacerlo bien, pero se me iba de presupuesto. Yo en ese momento contaba con un presupuesto muy bajo, porque tenía mi trabajo, pero era un sueldo normal, de redes tampoco ganaba mucho y estaba independizado. Una hamburguesería era muchísimo dinero”, reconoce.

Una hamburguesería era muchísimo dinero, se me iba de presupuesto Miguel Ángel, influencer y dueño de Perrazos

Había que buscar un plan B y el influencer vio que dos vídeos de perritos calientes que había subido habían tenido mucho alcance. De esta forma, pensó que quizás la gente tenía un interés que no se estaba cubriendo. Además, podía hacer sin salida de humos, lo cual facilitaba el encontrar un local.

A la hora de definir el producto, Miguel quiso apostar por unos perritos calientes más grandes que los que se pueden encontrar en el Ikea o en otros lugares a modo de picoteo. “Quería un concepto que se tuviera en cuenta para comer o cenar y así poder competir con hamburguesas, pizzas o kebabs para ser una alternativa en Zaragoza”, explica.

Y con este tamaño XL, nació definitivamente Perrazos, que abrió su primer local en abril de 2024 en la zona universitaria, en la calle de Manuel Serrano Sanz, 5.

El propietario no esconde que tuvo muchos miedos, pero dos años después, admite que está muy contento y satisfecho con la acogida: “Sabía que de primeras iba a tener mucha gente, porque me siguen y sabía que lo iba a querer probar, pero un negocio no vive de los tres primeros meses, vive de que a la gente le guste y repita. Era mi mayor miedo y por suerte a la gente le ha gustado, es una zona de mucho paso, con mucha vida y está funcionando bien”.

Uno de los perritos de Perrazos. Perrazos

De hecho, los primeros días fueron una “absoluta barbaridad”: “El segundo día creo que vendimos 400 perritos, no sé ni cómo lo hicimos físicamente. Fue una locura y las primeras semanas fueron irreales”. No obstante, ya en la normalidad, un buen día venden alrededor de 150.

Cabe mencionar que el joven no tenía experiencia en la hostelería, más allá de haber sido camarero en la Oktoberfest, y el primer día de Perrazos estaba muy nervioso: “Estaba cogiendo los pedidos y es que ni me enteraba, estaba con la mente en blanco completamente”.

Aun así, él estuvo los primeros meses en el local poniendo perritos y confiesa que fue una experiencia muy positiva que le sirvió para conocer la clientela, así como la operativa o problemas que puede haber en el día a día.

Segundo local

Con más experiencia y tras un gran éxito, Miguel Ángel prepara ahora la apertura de su segundo local, que se instala en el barrio del Actur, en un establecimiento que en su día fue una antigua mercería. Todavía no tiene una fecha concreta para la inauguración, aunque ya adelanta que “al 90%” será a finales de marzo.

“Yo veía que no toda la gente de Zaragoza podía probarlo y era algo que a mí me apetecía, que mucha más gente lo probara”, justifica sobre esta expansión a la margen izquierda.

Nuevo local Perrazos en el Actur. E.E.

“A mí realmente no me cambia económicamente el tener uno o dos. De hecho, ahora me he quitado el sueldo para poder montarlo e invertir más, pero la ciudad de Zaragoza ha sido la que más me ha acompañado y me ha ayudado en el crecimiento de mi cuenta, en poder vivir de redes y estoy en deuda. Si puedo y tengo la capacidad de que mucha más gente pueda tener Perrazos cerca, mejor”, añade el creador.

Ese agradecimiento y amor por Zaragoza lo demuestra también al hablar de sus planes de expansión. No se plantea salir a otras ciudades de España y antes de ello, consideraría abrir en otras partes de la capital.

“Vivo en Zaragoza, me gusta estar en Zaragoza y es la ciudad que conozco y controlo, prefiero poder cubrir todas las zonas de la ciudad, no en todos los barrios, pero quién sabe si en un futuro podemos poner uno en Valdespartera o Rosales o Arcosur, que están creciendo mucho”, analiza Miguel, que de momento se centra en la apertura del Actur.

Así pues, solo sería una opción ir a otras ciudades si dejara de dedicarse a las redes y estuviera solo centrado en su negocio.

Lo que ya es presente es que el aragonés, con su sueño cumplido, da otro paso hacia metas que ya ni imaginaba. Ni tener una enorme comunidad en redes sociales, ni tener un negocio de restauración. Además, en ambas facetas ha sido reconocido.

“Te da vértigo en cuanto a la responsabilidad y en cuanto al orgullo. Es muy guay que la ciudad donde he crecido, donde estoy y donde quiero estar toda mi vida, te reconozca ese trabajo. Es bonito y satisfactorio”, finaliza con emoción Miguel Ángel.