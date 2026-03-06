Puri, cocinera: "Los canelones de carne mejoran con paté de foie, ajos fritos, tomate triturado y un chorrito de vino"

0 votos

Cada vez se pasa menos tiempo en la cocina. Las jornadas laborales, los horarios y los planes variados que surgen cada día provocan que sea más habitual comprar comida ya preparada del supermercado.

Sin embargo, no renunciamos del todo a ponernos el delantal de vez en cuando y arremangarnos para pasar horas entre fogones. Uno de esos platos que requiere paciencia, pero que merece la pena, son los canelones.

En esa tradición de cocinar bien y con calma se mueve Puri, la cocinera zaragozana que está detrás del canal de YouTube WillyviajeraPuri. Sus vídeos tienen precisamente ese aire de cocina casera, sin artificios ni complicaciones.

Puri explica las recetas como lo haría cualquier madre o abuela en su cocina: paso a paso, con ingredientes sencillos y con la idea de que cualquiera pueda prepararlas sin miedo.

Entre sus últimas recetas están sus canelones de carne mejorados con paté de foie, ajos fritos, tomate triturado y un chorrito de vino.

Canelones de carne

Los canelones son uno de esos platos que nunca fallan. La combinación de pasta, un relleno jugoso y una buena capa de bechamel gratinada crea un resultado completo y delicioso.

Además, permiten aprovechar ingredientes y adaptarlos al gusto de cada casa (la zanahoria, el pimiento, la cebolla...), algo muy propio de la cocina tradicional.

Desde el punto de vista nutricional también tienen lo suyo. La carne picada aporta proteínas de calidad, necesarias para el mantenimiento de los músculos y para mantener la energía a lo largo del día.

A eso se suman ingredientes como la cebolla o la zanahoria, que dan sabor al relleno y aportan vitaminas y fibra. Aparte de riquísimos, los canelones son buenos para el cuerpo, ¡todo ventajas!

Cómo hacer los canelones paso a paso

En un video de apenas 12 minutos, Puri explica paso a paso la receta de sus canelones. Aquí te lo dejamos por escrito por si te animas a abrocharte el delantal y pasar una mañana en la cocina.