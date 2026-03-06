Puri, cocinera: "Los canelones de carne mejoran con paté de foie, ajos fritos, tomate triturado y un chorrito de vino"
La chef zaragozana explica su método infalible para que los canelones queden perfectos y sabrosos. La clave es añadir paté a la carne, ajo, tomate y vino para cocinar.
- Total: 1 h 15 min
Cada vez se pasa menos tiempo en la cocina. Las jornadas laborales, los horarios y los planes variados que surgen cada día provocan que sea más habitual comprar comida ya preparada del supermercado.
Sin embargo, no renunciamos del todo a ponernos el delantal de vez en cuando y arremangarnos para pasar horas entre fogones. Uno de esos platos que requiere paciencia, pero que merece la pena, son los canelones.
En esa tradición de cocinar bien y con calma se mueve Puri, la cocinera zaragozana que está detrás del canal de YouTube WillyviajeraPuri. Sus vídeos tienen precisamente ese aire de cocina casera, sin artificios ni complicaciones.
Puri explica las recetas como lo haría cualquier madre o abuela en su cocina: paso a paso, con ingredientes sencillos y con la idea de que cualquiera pueda prepararlas sin miedo.
Entre sus últimas recetas están sus canelones de carne mejorados con paté de foie, ajos fritos, tomate triturado y un chorrito de vino.
Canelones de carne
Los canelones son uno de esos platos que nunca fallan. La combinación de pasta, un relleno jugoso y una buena capa de bechamel gratinada crea un resultado completo y delicioso.
Además, permiten aprovechar ingredientes y adaptarlos al gusto de cada casa (la zanahoria, el pimiento, la cebolla...), algo muy propio de la cocina tradicional.
Desde el punto de vista nutricional también tienen lo suyo. La carne picada aporta proteínas de calidad, necesarias para el mantenimiento de los músculos y para mantener la energía a lo largo del día.
A eso se suman ingredientes como la cebolla o la zanahoria, que dan sabor al relleno y aportan vitaminas y fibra. Aparte de riquísimos, los canelones son buenos para el cuerpo, ¡todo ventajas!
Cómo hacer los canelones paso a paso
En un video de apenas 12 minutos, Puri explica paso a paso la receta de sus canelones. Aquí te lo dejamos por escrito por si te animas a abrocharte el delantal y pasar una mañana en la cocina.
Ingredientes
- Carne picada (mezcla de ternera y cerdo)
- Paté de foi
- 1 cebolla, 1 zanahoria y 1 pimiento rojo (todo picadito)
- 3 dientes de ajo pequeños
- Láminas para hacer canelones
- Vino para cocinar y tomate frito casero
- Aceite, sal y mantequilla
- Leche, harina y nuez moscada (para la bechamel)
Paso 1
Preparar el sofrito: En una sartén con un poco de aceite, echa los dientes de ajo picados . Cuando comiencen a freírse, añade la cebolla, la zanahoria y el pimiento rojo, espolvorea con un poco de sal y deja que las verduras se frían muy bien .
Paso 2
Añadir la carne: Incorpora la carne picada a la sartén con las verduras, sube un poquito el fuego, añade sal y sofríe la mezcla muy bien.
Paso 3
erminar el relleno: Vierte un chorrito de vino para cocinar y un poco de tomate frito casero . Finalmente, agrega el paté, comprueba el punto de sal y retira la mezcla a una fuente para que se enfríe . Una vez frío, añádele dos o tres cucharadas de bechamel para que el relleno quede más cremoso y unido
Paso 4
Cocer la pasta: Pon una cazuela con abundante agua a hervir, añade una cucharada de sal y un chorrito de aceite para evitar que la pasta se pegue . Introduce las placas de canelón de una en una, remueve con cuidado y déjalas cocer unos 15 o 16 minutos, según las indicaciones de la caja . Luego, escúrrelas, pásalas por agua fría del grifo para cortar la cocción y extiéndelas sobre un paño con cuidado de no romperlas
Paso 5
Montar los canelones: Coloca una porción de relleno sobre cada placa . Seca un poco los bordes de la pasta con un papel seco para que sellen mejor, enrolla los canelones y ve colocándolos en una fuente de horno.
Paso 6
Hacer la salsa bechamel: En una sartén, calienta un poco de aceite y una nuez generosa de mantequilla . Cuando se derrita, añade una cucharada y media de harina y tuéstala muy bien . Ve añadiendo la leche poco a poco, espolvorea nuez moscada y trabaja la crema sin parar hasta conseguir el espesor deseado y el punto perfecto de sal .
Paso 7
Cubrir y hornear: Vierte la bechamel por encima de los canelones en la fuente . Pon por encima unos trocitos de mantequilla, aunque también puedes usar queso rallado o parmesano si lo prefieres.
Paso 8
Gratinar: Introduce la bandeja en el horno precalentado a 250 grados, solo con calor por arriba. Coloca la bandeja en la segunda altura empezando por arriba y hornea hasta que la superficie esté dorada a tu gusto.