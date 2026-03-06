Abre en Zaragoza el quinto local de un conocido restaurante: tapas, raciones y bocadillos gigantes

En 1995 nació en Zaragoza la cervecería D’Jorge. Especializada en bocadillos, raciones, tapas y comida casera se ha convertido en un clásico en la capital aragonesa gracias a su apuesta por el servicio y la gastronomía de calidad.

Hasta la fecha, el grupo cuenta con cuatro establecimientos distribuidos por toda la ciudad, pero pronto abrirá el quinto. El nuevo local se ubicará en la zona de Aragonia, en la calle Juan Pablo II, 28, concretamente donde anteriormente se instalaba un Espumosos.

Así lo refleja la fachada exterior donde aparece el cartel de "próxima apertura" y el logo de 'Cervecería D'Jorge', con una operación gestionada por la agencia inmobiliaria Carlos Forcén. Se ve también como varios operarios trabajan en las obras del interior.

Igualmente, en este cristal anuncian una oferta de trabajo. "¿Quieres trabajar con nosotros? Necesitamos personal para la próxima apertura", se puede leer. Eso sí, todavía el aspecto es el que tenía el Espumosos, por lo que la fecha de esta inauguración, que no se conoce, todavía tendrá que esperar.

De esta forma, D’Jorge sigue expandiendo su negocio y ya se encuentra en las principales ubicaciones de Zaragoza. Se encuentra en el centro comercial Grancasa, en Puerto Venecia, en La Torre Outlet y en la plaza San Francisco, por lo que con el nuevo local, se asienta en otra zona emergente.

Sin duda, se trata de una gran noticia para los vecinos de la zona, que suma a su oferta hostelera otra importante opción que ocupa el lugar de un restaurante referente.

En D’Jorge se describen con el lema “bocados de tradición”, que resume su amplia oferta. Y es que en cada una de las localizaciones se pueden encontrar tapas en la barra, raciones para compartir, bocadillos, hamburguesas o menú del día con platos de comida casera.

Así pues, en cuanto a las tapas, D’Jorge señala que cuentan con una “barra repleta de tapas tradicionales con las que matar el gusanillo” como croquetas, rollitos, montaditos o banderillas. “Los amantes del tapeo encontraréis aquí vuestro paraíso”, defienden.

Fachada exterior del local actualmente. E.E.

De raciones para compartir pueden escogerse calamares crujientes, patatas bravas, huevos rotos, patatas fritas, madejas, morro, oreja, berenjena en tempura, etc.

El menú del día es otra de sus señas de identidad con platos de comida casera que cambian cada semana. El precio es de 16,90 euros con agua o copa de vino incluida, además de un primero, un segundo y un postre a elegir entre diferentes opciones.

Bocadillos, combinados y parrilladas

La carta de D’Jorge se basa principalmente en bocadillos, desde los más básicos como los de bacon y queso, tortilla, el d'Jorge, longaniza, pollo, salchicha, grillo, soriano, calamares, choriceta, tozino, serranito, lomo, panceta, torrezno, sepia, solomo, salmón, jamón de cebo y el de ternasco.

También bocadillos a medida, en los que se puede elegir un ingrediente principal entre pechuga de pollo, ternera o lomo, y añadir los ingredientes como cebolla caramelizada, queso, huevo a la plancha, huevo duro, sobrasada, bacon, lechuga, tomate…

Igualmente, hay bocadillos gigantes especiales (el hispano, el espartano, el gladiador y el aragonés), sándwiches, tostadas, parrilladas y carne, platos combinados, hamburguesas, ensaladas y postres como helados, brownie, coulant y tarta de queso.