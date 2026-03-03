La plaza más curiosa y rara está en un pueblo con menos de 100 habitantes de Aragón: es del s. XVII y tiene 12 lados

Ubicado en la Comarca de Valdejalón, muy cerca de Morata, se encuentra un pequeño pero coqueto municipio con menos de 100 habitantes que, como principal curiosidad, tiene una plaza que parece sacada más de un experimento arquitectónico que de la plaza principal de un pueblo.

Hablamos de Chodes (Zaragoza), un pueblo casi desconocido fuera de la comarca pero cuya plaza reúne la vida cotidiana, la historia y el asombro de quien llega por primera vez.

De hecho, los visitantes primerizos pueden tener una sensación extraña, ya que el pueblo es, en realidad, dicha plaza. Hablamos de la Plaza de España de Chodes, conocida popularmente como la 'Plaza Ochavada'.

Plaza de España de Chodes, Zaragoza

"Es una de las más originales de las conservadas en Aragón", afirman en la web del Patrimonio Cultural de Aragón.

Razón no les falta, ya que se trata de una plaza poligonal de nada menos que 12 lados, los cuales acogen a 24 viviendas, la iglesia parroquial de Chodes y tres accesos. Características que le valieron la distinción de Bien de Interés Cultural en 2002.

Además, estas viviendas se han conservado casi en su totalidad, siendo restauradas con objeto de mantenerlas lo más fielmente posible a su estructura original. Resulta un espacio igualmente curioso ya que la separación entre las casas está hecha a base de piedras toscanas de orden gigante, elementos estructurales y decorativos que abarcan dos o más plantas.

Su peculiar diseño no ha pasado desapercibido para el gremio de arquitectos. Hace ya unos años, el escritor y arquitecto Pedro Torrijos publicaba un tweet explicando la bella historia que rodea a toda la localidad de Chodes y, en concreto, a esta espectacular plaza, tildándola de 'Formidable'.

En la provincia de Zaragoza hay una joya del barroco que no se construyó para reyes ni nobles. Se hizo para los campesinos.



Una FORMIDABLE plaza ochavada donde se disputa un mundial y que tiene una iglesia tan estrecha como una casa.



En #LaBrasaTorrijos de hoy, Chodes.



En #LaBrasaTorrijos de hoy, Chodes.

Historia de Chodes y de su plaza

Como mencionaba anteriormente, la historia de Chodes es igual de atractiva, como mínimo, que su plaza Ochavada.

En sus orígenes, el viejo pueblo de Chodes se asentaba en lo alto de la escarpada peña de Lodos, un enclave estratégico junto al río Jalón desde el que se divisaba todo el valle. Un aspecto fundamental para su defensa.

Con la expulsión en el 1610 de su población morisca, la gran mayoría por aquel entonces, el viejo Chodes quedó casi desértico. Además, las condiciones en el peñasco impedían el cultivo, por lo que las apenas 15 familias que permanecieron allí debían bajar y subir al valle en un trayecto de aproximadamente un kilómetro para trabajar la tierra.

No será hasta el s. XVII cuando se evitaría su desaparición. El impulso llegó por encargo del nuevo conde de Morata y marqués de Villaverde, tras adquirir los derechos de la familia Luna sobre el antiguo Chodes.

Con el objetivo de reafirmar su nueva posición como propietario, el conde decidió levantar un pueblo de nueva planta y encargó el proyecto al arquitecto francés Juan de Marca, con quien ya había trabajado en otros proyectos como la construcción de su palacio en Morata de Jalón.

Su obra maestra llegaría precisamente con este encargo, un pueblo de trazado circular en el que la vida giraba, literalmente, en torno a la plaza central. La plaza de España.

Hoy, el municipio ha crecido con nuevas construcciones alrededor de su perímetro, rompiendo esa estética circular perfecta de sus inicios. Aunque solo basta una mirada, desde el suelo o desde el cielo, para entender por qué sigue enamorando a quien lo visita.