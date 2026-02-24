El mes del Ternasco asado regresa por todo lo alto a 120 restaurantes: "Por primera vez sale de Aragón. Es especial"

La llegada de marzo va ligada desde hace cinco años a la celebración del mes del Ternasco asado. Es el momento en el que decenas de restaurantes encienden sus hornos y en el que los vecinos afinan los paladares para disfrutar del sabor de uno de los productos por excelencia en Aragón: el Ternasco.

El objetivo de esta campaña sigue siendo destacar el papel del Ternasco asado como plato referente de la gastronomía aragonesa, identificando y promocionando los establecimientos que lo ofrecen. Y, a su vez, incentivar el consumo tanto en restaurantes como en casa.

La quinta edición del mes del ternasco asado, que se celebrará del 1 al 31 de marzo en 120 restaurantes, se ha presentado este martes en el restaurante La Cazuela, ganador el pasado 2025. El acto lo han protagonizado Juan Carlos Brun, presidente del Consejo Regulador de la I.G.P. Ternasco de Aragón, y Javier Rincón, consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón.

Precisamente el consejero ha defendido que es una “iniciativa interesante” que “pretende dar a conocer esta carne tan nuestra y exquisita”, porque es “importante” que salga de Aragón. “Entre todos tratamos de potenciarla para que sea más conocida y consumida. La gente que lo conoce, repite”, ha asegurado.

En esta línea, cabe mencionar que el mes del Ternasco en este 2026 llega batiendo récords (se ha tenido que limitar la participación) y con novedades.

Lo más significativo es que, por primera vez, el certamen sale de las fronteras de Aragón. De los restaurantes participantes, 100 son de la tierra, pero otros 20 locales de otras Comunidades de España, en concreto, en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón y Asturias. Eso sí, estos se suman a la muestra, pero no entran en el concurso.

Juan Carlos Brun ha destacado en su discurso que “esta quinta edición es especial, ya que participan restaurantes de otras zonas de España, donde cada vez es más reconocido el Ternasco de Aragón”.

Plato de Ternasco asado de La Cazuela. E.E.

El presidente del Consejo Regulador ha animado, otro año más, a los comensales “a reservar sus raciones de Ternasco asado con anterioridad; un pequeño gesto al que no estamos acostumbrados y que facilitaría el trabajo de los cocineros y la presentación de un plato excelente”.

En total participan 120 restaurantes de hasta 59 localidades, que proponen más de 155 platos con recetas tradicionales y no tradicionales. Lo que supone un crecimiento notable respecto a 2025: un 29% más de establecimientos participantes, un 24% más de platos que saborear y hasta un 35% más de localidades donde encontrarlo.

Ternasco asado tradicional y no tradicional

Los establecimientos participantes pueden competir en las dos categorías diferentes: la del ternasco asado tradicional y/o la del ternasco asado no tradicional.

Se entiende por ternasco asado tradicional aquel plato elaborado y servido con cualquier parte con hueso de Ternasco de Aragón I.G.P. asada en horno y acompañada por patatas panadera.

Y por no tradicional a los platos elaborados con Ternasco de Aragón asado que no cumplen todos los requisitos obligatorios para la categoría tradicional: lingotes deshuesados, cortes deshuesados y rellenos, así como los acompañados por guarniciones y salsas alternativas, o cualquier versión del Ternasco asado en el que este sea protagonista.

Dos equipos de jurados profesionales, dirigidos por Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y Maestro del Cordero, están ya visitando los establecimientos participantes para elegir las mejores propuestas. Los ganadores se conocerán en la entrega de premios del lunes 30 de marzo.

Se premiarán los mejores ternascos asados no tradicionales y tradicionales de cada provincia y de Aragón y se entregarán menciones a la excelencia.

Restaurante La Cazuela, ganador del mejor Ternasco de Aragón 2025. E.E.

Participantes

Los 100 restaurantes de Aragón que participan este año están situados en 44 pueblos y ciudades aragonesas, más de un 16% respecto a la edición anterior. Por provincias, se presentan 51 establecimientos en la de Zaragoza, 26 en la de Teruel y 23 en la de Huesca.

Son 8 las localidades aragonesas que cuentan con nueva representación hostelera en el Mes del Ternasco asado: Renanué, Villanúa, Biescas, Valderrobres, Miedes de Aragón, Gotor, Caspe y Muel.

Por primera vez se suman a la muestra hasta 20 restaurantes de otras zonas de España, situados en 4 comunidades autónomas diferentes: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias.

Participan 4 establecimientos madrileños (uno de ellos Kentya Madrid), 10 catalanes, 2 valencianos y 4 asturianos. La mayoría de ellos con paletilla o pierna de Ternasco asadas al horno de manera tradicional.

Pero también algunos no tradicionales, como el “churrasco de Ternasco de Aragón IGP sobre puré de patata” que puede degustarse desde hace años en el restaurante Uval, ubicado en el edificio de la Casa de Aragón en Madrid; o la “royal de Ternasco de Aragón, setas y parmentier de tomillo ahumado” de Lino restaurante en Castellón.

La lista completa de participantes estará disponible esta semana en la página web www.ternascoasado.es

Los mejores de 2025 buscan revalidar

En 2025 el Ternasco asado de La Cazuela fue elegido el mejor tradicional de Aragón, y durante este año ha atraído a un buen número de nuevos clientes a probar sus dos opciones de Ternasco asado (la de paletilla, y la de cuellos y bajos), según reconocen sus responsables, María Pilar Bes y Carlos Agustín.

Y los mejores asados tradicionales de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza fueron para Casa Tous – Dos vueltas al plato (Linsoles-Benasque), restaurante Hípica Valdelobos (Teruel) y restaurante La Rebotica (Cariñena), respectivamente.

En la categoría de Ternasco asado no tradicional el mejor fue el “Ternasco de Aragón asado con puré de tubérculos y verduritas de la ribera” de Palomeque en Zaragoza. Y los mejores provinciales los de La Estiva (Hotel Villa Virgina, Sabiñánigo), La Fondica (La Puebla de Valverde) y El Chalet (Zaragoza).

Ternasco asado en casa y otras actividades

Son varias las actividades que, en torno al Ternasco asado, tendrán lugar durante el mes de marzo: la citada muestra y concurso en restaurantes de las cinco comunidades autónomas; ofertas y promociones en carnicerías, supermercados e hipermercados; y un concurso popular con premios de menús gratis para dos en los establecimientos ganadores, solo por compartir su #ternascoasado.

Además, la renovada Academia del Ternasco de Aragón, ha realizado en enero cuatro sesiones profesionales para fomentar su correcto cocinado y mejorar su presentación y prescripción, con aforo completo en todas ellas. Un interés que demuestra el potencial que todavía tiene el Ternasco asado, que permite atraer clientes y diferenciarse.

También, este jueves se realizará en Madrid una comida con prensa especializada, en la que, además de contar los detalles de esta iniciativa promocional y de la producción y comercialización del Ternasco de Aragón, se nombrará Embajadora del Ternasco asado 2026 a una reconocida periodista aragonesa.