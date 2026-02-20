Reabre en un barrio de Zaragoza un popular restaurante: "Tiene mucha trayectoria y es un local histórico"

Los vecinos del barrio del Actur de Zaragoza están de celebración. Uno de los restaurantes más conocidos y asentados de la zona reabrirá próximamente sus puertas tras un tiempo cerrado. Se trata del local La Mafia se sienta a la mesa, ubicado a las puertas del centro comercial Grancasa, en la calle Pablo Casals, 2.

Desde hace unos meses, La Mafia se sienta a la mesa se encuentra cerrado por reformas, pero su regreso ya es casi una realidad y en la fachada exterior del establecimiento se anuncia desde hace unas semanas la “reapertura”. “Volveremos con una nueva gestión e imagen actualizada”, se puede leer en el cartel.

Por el momento, en el interior siguen los trabajos y, según reconocen desde el grupo, será el próximo mes de marzo cuando vuelva a abrir. En concreto, la fecha estimada es el sábado 14.

Sin duda, más allá de los propios clientes habituales, la reapertura es especial también para La Mafia se sienta a la mesa. “Es un local histórico para el grupo, fue uno de los primeros y tiene mucha trayectoria”, explican desde la marca, que ahora adquiere el establecimiento (antes era franquicia).

Además del cambio de gestión, esta reapertura incluye una renovación integral de la decoración, alineada con la nueva imagen de marca tras el rebranding realizado con motivo del 25 aniversario.

Se renueva por completo tanto la fachada como el interior del restaurante para adaptarlos al nuevo concepto. El resultado será un espacio diseñado para ofrecer una experiencia acogedora y versátil, ideal tanto para comidas en familia como para cenas entre amigos o en pareja.

Como en todos los locales de La Mafia se sienta a la mesa, el diseño se inspira en la costa amalfitana, con elementos distintivos como baldosas cerámicas artesanales, buganvillas en flor, ramas de limonero y otros detalles mediterráneos que llenan el entorno de color, frescura y personalidad.

Además, habrá diferentes ambientes enfocados para transportar al comensal a Italia, cuidando cada detalle con el inconfundible sello de la marca como la Sala Galleria y la Sala Peccato.

Aún quedan días para disfrutar de nuevo del establecimiento, pero para entonces ya hay acciones especiales que invitarán al público a descubrir la nueva imagen.

Un italiano diferente

En Zaragoza hay un total de tres establecimientos de la cadena. El del Actur, el del centro en plaza Aragón y otro en Puerto Venecia, el cual abrió el pasado verano de 2025.

De hecho, la capital aragonesa es la ciudad en la que comenzó el camino de esta franquicia de restaurantes que cuenta con 25 años de trayectoria y más de 100 locales por toda España y otros países.

La Mafia se sienta a la mesa surgió cuando Javier Floristán, fundador y CEO del Grupo LMSSLM, se topó con el libro sobre gastronomía italiana 'La Mafia se sienta a la mesa', escrito por los periodistas Jacques Kermoal y Martine Bartolomei. Esta obra fue una gran inspiración y plantó la semilla para lo que se convertiría en un emporio gastronómico.

“En La Mafia se sienta a la mesa no solo vienes a comer: vienes a vivir, sentir y experimentar su cocina, su carácter, su manera de disfrutar. Somos un restaurante, sí. Pero también somos una escapada a Italia sin salir de tu ciudad. Una mesa con amigos. Un plato que te reconcilia con el mundo. Un brindis por lo bueno. Aquí, el tiempo se detiene y el sabor manda”, detallan en su página web.