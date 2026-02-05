La Aemet confirma el tiempo que hará en Zaragoza: lluvia y nivel amarillo por rachas de viento "muy fuertes"

Es normal consultar la app del tiempo a primera hora de la mañana estos días, el tiempo en Zaragoza se ha puesto un poco caprichoso y está lloviendo más de lo que acostumbramos en la capital aragonesa.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo sigue marcando el ritmo atmosférico en nuestra región, con cielos mayormente nubosos y varias jornadas en las que la lluvia hará acto de presencia.

Para muchos zaragozanos, esta semana se presenta como un cóctel de paraguas, bajos mojados y algún que otro charco matinal.

El inicio de la semana dejó lluvias persistentes y cielos encapotados, propios de un febrero que parece querer recordarnos que tampoco se puede saltar de estación sin pasar por la casilla del agua.

Y el final de esta primera semana de mes va a ser muy similar. En Zaragoza continuará la lluvia y está activa la alerta amarilla por viento que puede traer "rachas muy fuertes" en algunas zonas de la provincia de Zaragoza y en Teruel.

¿Cuándo dejará de llover?

La gran pregunta que se oye en la calle. La respuesta meteorológica es prudente: la lluvia no desaparecerá de golpe, ni se espera un día claro y seco que marque el final definitivo del temporal.

Según la Aemet, los frentes asociados a la borrasca seguirán provocando precipitaciones intermitentes al menos hasta el miércoles de la semana que viene, 11 de febrero; con algún respiro ocasional en horas de tarde o madrugada.

Así que, aunque las ganas de sol (y de sentarnos en una terraza sin chaqueta) ya nos correteen por dentro, el mensaje oficial es de paciencia.

Los intervalos secos serán más frecuentes hacia el sábado y el domingo, cuando parece que saldrá un poco el sol, pero los días de lluvia y nubosidad no desaparecen de inmediato del paisaje meteorológico zaragozano.

El tiempo en Zaragoza

Aunque me confieso poco aficionada a la lluvia (¡y al eterno gris de febrero!), también sé lo vital que es para nuestros campos y para la recarga de nuestros embalses.

'Al mal tiempo, buena cara' dice el refrán popular; y para hacer frente a la lluvia aquí van unos consejos que te pueden servir:

No olvides el paraguas al salir por la mañana: mejor prevenir que mojarte el pelo antes de tiempo.

Calzado adecuado : las aceras pueden estar resbaladizas tras los chubascos, así que opta por zapatos cómodos y con buena suela.

Cuidado con el viento : en Zaragoza el cierzo a veces colabora con la lluvia para hacernos escupir el paraguas al primer giro de esquina. Mantente atento especialmente al mediodía y primeras horas de la tarde.

Consulta la Aemet a diario: con un pronóstico tan cambiante, una mirada rápida a la predicción te ahorrará más de un susto.

Sea como sea, la ciudad se prepara para una semana en la que el tiempo manda, y nosotros nos adaptamos.

Así que sí: lleva el chubasquero y el paraguas, y también una sonrisa; quién sabe, puede que ese sol que todos esperamos llegue antes de lo que pensamos.