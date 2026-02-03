Conchita (84), abuela cocinera: "El truco para que el tartar de jamón quede bueno es picar y escurrir bien el tomate"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2

Los tartar están de moda. Entre las cosas que ha traído la globalización, la manera de cocinar en diferentes culturas es una de las mejores.

Para aquellos que no hayan salido de la tortilla de patata y el ternasco, un tartar es un plato elaborado a base de carne o pescado crudo, cortado en dados finos o picado, que se sirve sin cocción previa y aderezado con salsas.

Ojo, no hago de menos la gastronomía española, es solo que probar cosas nuevas de vez en cuando no está nada mal. Conchita, abuela cocinera, con esta receta de tartar de jamón lo demuestra.

Conchita es la community manager de Maximiliana, una empresa aragonesa de teléfonos inteligentes para personas mayores. Entre el contenido que publica en redes sociales la zaragozana, están las recetas de cocina.

Sus platos suelen ser de gastronomía aragonesa o española, pero en esta ocasión nos propone un plato más innovador, aunque "españolizado" pues aunque se hace con carne cruda ella prefiere hacerlo con jamón "que le gusta más", y aunque "no sea crudo, no está cocinado".

Beneficios del tartar de jamón

El tartar de jamón es una receta fresca, fácil y muy agradecida que no necesita fogones para quedar rica.

Al llevar ingredientes crudos y bien picados, resulta un plato ligero y con buena presencia, ideal como entrante o para una comida informal.

Además, es bastante completo: el tomate aporta vitaminas, la cebolla sabor, el aguacate cremosidad y grasas saludables, y el jamón proteína y ese punto salado que equilibra todo.

El aliño con mostaza, soja, Perrins y un toque de Tabasco le da gracia sin complicar nada.

"Lo hacen mucho con pescado, con carne… yo personalmente prefiero que sea con jamón, me gusta más. No está cocinado, pero no es carne cruda", comienza explicando Conchita su receta.

La cocinera insiste en los pequeños detalles que marcan la diferencia: "He picado el tomate peladito y lo he puesto a escurrir para que no tenga caldo", explica, subrayando la importancia de que la mezcla no quede aguada.

También recalca el corte fino: "La cebolla menuda, menuda" y el jamón bien picado, ya sea a mano o con una vuelta rápida de picadora.

Después llega el aliño, que hace "a ojo": "Salsa de soja, un chorrito de Perris, una cucharadita de mostaza y un poquito de Tabasco, que le da vida, pero poco, que pica".

En el montaje también apuesta por la sencillez y la practicidad. "Venden unos aretes para montar el tartar, pero no todo el mundo tiene", comenta.

Su solución es práctica: "Lo vamos a hacer en un bol con film transparente, que todo el mundo tiene".

Este tartar de jamón es fácil, no requiere mucha elaboración y queda delicioso.

Cómo hacer el tartar de jamón

La elaboración de esta receta es muy sencilla.

El vídeo de Conchita apenas dura 5 minutos, y la elaboración, realmente es un poco más, lo que se tarda en picar los ingredientes y esperar que se enfríe en la nevera.

El jamón que utiliza la abuela cocinera es del BonArea, pues le gusta por su calidad-precio. Las recomendaciones que afectan al bolsillo siempre son bienvenidas.