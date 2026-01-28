Este pueblo medieval tiene "la catedral más pequeña de España": está en Huesca y tiene menos de 50 habitantes

A una hora y veinte en coche desde Huesca se encuentra uno de esos pueblos que directamente parecen sacados de una postal.

En este caso, su belleza está totalmente justificada, ya que cuenta con la distinción de ser uno de los Pueblos más bonitos de España.

Se trata de Roda de Isábena, un pequeño municipio de la Ribagorza que cuenta con 40/50 habitantes pero que puede presumir de albergar "la catedral más pequeña de España", según titulaba el National Geographic.

Y, además de ser la más pequeña, también ostenta el mérito de ser la más antigua de Aragón.

La Ex-Catedral de San Vicente Mártir, en Roda de Isábena

Es considerada Monumento Nacional y Patrimonio Histórico, y la verdad, no es para menos. Esta obra arquitectónica comenzó su construcción en el 956, por orden de Ramón II (el conde de la Ribagorza).

En su interior, puede verse la cripta con los restos de San Román (obispo de Roda de Isábena) y pinturas románicas que datan del s. XII. Aunque una de las partes favoritas por los turistas es su pequeño claustro, adyacente a la iglesia e ideal para los amantes de la fotografía.

Fue la sede episcopal en el siglo X, convirtiéndose en la primera catedral de Aragón. Sin embargo, tras casi 200 años como sede episcopal, la diócesis se trasladó a Lérida en 1149, por lo que dejó de ser la sede principal y pasó a ser una "ex-catedral".

Catedral de Roda de Isábena patrimonioculturaldearagon.es

Qué ver en Roda de Isábena

Además de la catedral, el pueblo tiene otras paradas en la ruta que deberían ser de obligada visita.

Para los amantes de la historia y de la arquitectura, no se pueden perder el Palacio Prioral, justo detrás de la catedral y con un claro estilo señorial, la Torre Gorda, con 13 metros de diámetro y unas vistas al valle de infarto, así como los restos del castillo medieval y su puente románico, de 54 metros de largo y hecho con un solo arco.

Asimismo, destaca el Molino de aceite (del s. XVIII), otro testigo de la vida de antaño en Roda de Isábena y sus tradiciones.

Visitas culturales aparte, el simple hecho de pasear por sus calles también es una experiencia en sí misma.

Dónde comer en Roda de Isábena

Tras la visita por la localidad, toca hacer una parada para reponer fuerzas. En este sentido, La Hospedería es la opción más acertada para comer y alojarse, tanto por su ubicación como por la experiencia que ofrece.

Situada en la Plaza de la Catedral, ocupa una antigua abadía con un salón de piedra, arcos de bóveda, cuadros y candelabros que te trasladan de lleno a la Edad Media.

Las opiniones de los clientes no dejan lugar a dudas, con un 4.9 de valoración en Google, pudiendo encontrar comentarios como el de Alfonso, que quedó impresionado: "Estuvimos un fin de semana y el lugar es magnífico".

O el de Concha, en TripAdvisor, que comenta: "Un lugar maravilloso y una comida excelente. El servicio amabilísimo, una atención muy personal....En fin, totalmente recomendable, para no perdérselo".

Hospedería de Roda de Isábena por dentro Reviews de Google

En un mundo en el que muchos se complican la vida viajando al extranjero, visitar pueblos como Roda de Isábena se convierte en una alternativa más que válida para no desperdiciar un fin de semana y disfrutar de una experiencia auténtica.