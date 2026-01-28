Eduardo Salanova, chef de un restaurante Michelin único en el mundo: "Es un vagón de 1927 y solo servimos a 8 comensales"

Eduardo Salanova no solo consiguió hace dos años la deseada estrella Michelin, sino que lo hizo en tiempo récord, a los cinco meses de abrir Canfranc Express, en Huesca. Un restaurante único en el mundo, en emblemático escenario, dentro de un vagón de tren de 1927.

El chef oscense ya sabía lo que era recibir este reconocimiento, pues lo obtuvo en 2020 en el restaurante Espacio N de Esquedas. Sin embargo, renunció a ella para volver a casa, a Canfranc, donde lleva el recetario tradicional aragonés al más alto nivel junto a Ana Acín, directora de sala.

Por tanto, que la guía Michelin le volviera a otorgar una estrella, cobraba un valor todavía más especial.

Tras 21 años fuera, pudo volver a donde todo empezó y hacerlo por todo lo alto. Con un valle en auge y en un marco inigualable con la estación renovada. Así pues, su esfuerzo y dedicación durante el camino han valido la pena. Eduardo Salanova se siente pleno, haciendo lo que más le gusta en su pueblo y yendo todos los días con una sonrisa.

“Estoy muy feliz porque al final cocinas en tu casa, cocinas en las montañas, cocinas en un sitio como Canfranc que es único en el mundo. No existe en otra parte”, destaca. “He nacido aquí y conocí esa estación completamente abandonada”, recuerda con ese sentimiento de pertenencia.

Y es que no hay mayor lujo que tener la posibilidad de representar “la historia de Aragón a través de la cocina” y que el público lo reconozca con cariño.

Mientras acumula reconocimientos y premios (estrella Michelin, Sol Repsol), el último ser el restaurante del año 2025 en Aragón, Salanova no deja de pensar y crear. Ahora, se prepara para estrenar la nueva temporada en Canfranc Express y adelanta que durante este año van a salir proyectos también en Jaca.

La estrella Michelin

Ya con perspectiva desde que entró al Olimpo de la gastronomía mundial, Salanova valora que la estrella Michelin ayuda a “situarte en el mapa”: “Hace que mucho público que es de partes del mundo muy lejanas te conozcan, vengan a verlo”.

Aunque entonces, Canfranc Express ya contaba con una alta demanda, marcado por sus características reducidas. El restaurante es un vagón de 1927 y solo tiene cabida para 6 u 8 comensales por servicio.

Canfranc Express, un viaje en el tiempo.

En este aspecto, el oscense confiesa que ahora están dando fecha para “septiembre u octubre de 2026”. Eso sí, avisa de que entre semana puede haber algún hueco, pero no es lo normal.

No obstante, señala que en Canfranc tienen “la suerte” de tener un gran complejo con otro vagón de noche de 24 personas con un juego entre la economía aragonesa y francesa, así como el internacional que es el restaurante dentro del hotel en el que se siente la estación de hace casi 100 años. “Nos permite ir un poco jugando con los tres espacios”, explica.

Canfranc Express.

Gastronomía aragonesa

Como uno de los mejores chefs de Aragón, el cocinero reflexiona sobre la actualidad gastronómica de la Comunidad, en el “momento más dulce de su historia”. “Todavía no somos conscientes del momento que vive Aragón gastronómicamente y creo que lo tenemos que explicar al mundo”, añade.

Principalmente, se enfoca en el potencial de la provincia de Huesca, ya que hace 10 años era “impensable” que hubiera tantas estrellas Michelin.

Más allá de ellos, pone en valor los proyectos “pequeños de corazón” que están saliendo y que van dando frutos. “Esto solo es la punta del iceberg. Detrás de nosotros van a venir un montón de proyectos jóvenes y con mucho cariño a su hogar y a sus raíces que van a conseguir muchísimos más reconocimientos”, defiende con orgullo y honestidad Salanova.