Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este restaurante de Zaragoza: "Un clásico que no defrauda nunca"

Hay restaurantes que no se descubren por casualidad. O sabes exactamente dónde están y vas a tiro hecho, o es casi imposible dar con ellos. En estos casos, el 'boca a boca' y las recomendaciones de Google resultan fundamentales.

Uno de esos lugares es el restaurante Agudo, un asador tradicional situado en la zona de Venta del Olivar, en Zaragoza, al que hay que ir con el destino claro, ya que no es un sitio de paso.

Muchos zaragozanos lo conocen bien, formando parte de su rutina los fines de semana. Para muchos, es una parada habitual, igual que su vecino más cercano y popular, el restaurante Casa Royo.

Para llegar hasta allí, es necesario desviarse de la A-2 por la Carretera de Logroño. Después, basta con tomar la rotonda a la altura del Casa Royo y recorrer durante un minuto el camino del Tomillar hasta llegar a sus puertas.

Así es el restaurante Agudo

En el Agudo no hay sorpresas, ni falta que hace. Cocina casera, raciones generosas y un trato cercano que se mantiene intacto con el paso de los años. Teniendo a la carne a la brasa como bastión principal de las comandas.

La carta es amplia, aunque hay un plato que destaca por encima del resto. Se trata de las míticas bandejas de costilla de ternasco a la brasa acompañadas de patatas fritas, junto a sus ensaladas ilustradas. Todo un clásico del Agudo.

Más allá de entrantes y raciones, que también son abundantes, el peso lo llevan las carnes a la brasa. Entre ellas destacan las lechecillas (38 euros), la panceta (32 euros), el lomo (32 euros) o el chuletón de buey (50 euros).

Asador Agudo y una muestra de sus famosas bandejas Google reseñas y TripAdvisor

Opiniones de clientes

El buen hacer del establecimiento se refleja directamente en las opiniones de los clientes, en su mayoría positivas. El restaurante suma cerca de 1.700 reseñas en Google y una nota media de 4,2 sobre 5.

En Tripadvisor, el usuario Marlafu lo define sin rodeos: "Mi restaurante de comida a la brasa favorito". En Google, otro comensal apunta: "Un lujo de calidad y tratamiento de personal, altamente recomendado, excelente brasa, ensaladas directamente desde el jardín, todas unas cinco estrellas!".

Asimismo, como mencionaba anteriormente, las chuletas de cordero acompañadas de las patatas causan un furor especial entre la clientela.

"El mejor restaurante para comer exquisitas chuletas de cordero con su buena ración de patatas fritas. Un clásico que no defrauda nunca", resume otro cliente.

Lo que está claro es que tras años y años en los fogones, el Agudo se ha ganado un nombre propio en Zaragoza, basado en constancia, producto y una cocina que no necesita reinventarse.