Ni Belchite ni Trasmoz: el pequeño pueblo de Teruel con 66 habitantes rodeado de leyendas de brujas y aquelarres

El 'pueblo de las brujas' desde lo alto Turismo Sierra de Albarracín

Muchos conocen la fama de 'pueblo encantado' que rodea a municipios como Trasmoz o Belchite, lugares donde lo misterioso forma parte del imaginario colectivo desde hace décadas.

No es para menos, Trasmoz es el único pueblo excomulgado y maldito de España y Belchite, por su parte, arrastra una reputación inquietante, hasta el punto de que lo mejor es evitar visitarlo por la noche dado su historial con los fantasmas.

Sin embargo, a apenas cuarenta minutos en coche desde Teruel, se esconde otro pueblo menos famoso pero igual de fascinante.

Se trata de Jabaloyas, un municipio precioso de la Sierra de Albarracín que combina belleza natural con un pasado cargado de leyendas capaces de poner los pelos de punta.

No es casualidad que muchos lo conozcan como "el pueblo de las brujas". Un apodo que despierta curiosidad y deja claro que, entre sus calles, aún parece latir algo difícil de explicar.

Leyendas de Jabaloyas

Cuenta la leyenda que las mujeres de Jabaloyas, conocedoras de remedios naturales, hierbas e infusiones, fueron durante siglos señaladas como brujas.

Se decía que, en las noches de tormenta, sobrevolaban con sus escobas el monte Javalón (de 1692 metros de altitud) y celebraban aquelarres y rituales en lo alto del cerro.

Otra historia popular relata que estas mismas brujas descendían hasta Frías de Albarracín para robar vino de la bodega del 'Tío Candelas'. Aquel vino, según la tradición, lo mezclaban después con hierbas para sus rituales nocturnos.

Cansado de los robos, el bodeguero decidió esperarles una noche. Calentó hierros de marcar ovejas y, cuando las sorprendió, las marcó, dejando una señal que permitió reconocer a las mujeres del pueblo al día siguiente.

No existe documentación histórica que confirme estos hechos, pero las historias han pasado de generación en generación. Tanto es así que Jabaloyas es conocido hoy popularmente como 'el pueblo de las brujas'.

Esta identidad se ha transformado en un símbolo cultural y turístico. De hecho, desde el propio ayuntamiento se impulsó la iniciativa 'Apadrina una bruja'. Son brujas hechas con metal por artesanos turolenses que se colocan por distintos rincones del municipio, creando un sendero.

Cima monte Javalón, vistas WikiLoc

Además, en Jabaloyas se celebran eventos que refuerzan esta leyenda, como la carrera ciclista 'Brujas Bike', que este año se celebrará el 20 de junio.

Así es Jabaloyas

Este municipio es un viaje al pasado. Como bien explican desde la web de 'Turismo de la Sierra de Albarracín', es de esos pueblos que se "prestan a un paseo pausado y consciente por sus calles".

Entre los principales atractivos se encuentra la Iglesia de la Asunción, ubicada en uno de los extremos del pueblo y la más antigua de la serranía. Es un buen ejemplo del gótico del s. XV y comienzos del s. XVI y destaca también por la torre cuadrada de sus pies decorada con gárgolas.

Asimismo, la arquitectura popular de Jabaloyas lo convierte en uno de los conjuntos urbanos más atractivos de la Sierra de Albarracín, mezclado con auténticas joyas del gótico aragonés.

Entre ellas destaca la casa de la Sirena, considerada una de las más bellas de Aragón, cuyo nombre proviene de la sirena que puede verse en el escudo situado sobre el arco carpanel de la portada.

Vistas Jabaloyas Turismo de Aragón

Para los más aventureros pueden disfrutar de diversas rutas por su entorno, siendo la más famosa una que recorre los Ojos de Cabriel y el monte Javalón.

Por desgracia, todo tiene una 'cara B'. Jabaloyas es un ejemplo más de la despoblación que azota la España rural. En 1910 alcanzó su pico de habitantes, con 959 vecinos, una pérdida notable al comprobar los últimos censos de la localidad, la cual cuenta ahora con tan solo 66 habitantes.

Cómo llegar

Si el punto de partida es Zaragoza, la opción más directa es coger la A-23 hasta Teruel. Una vez allí bastará con tomar la A-1513 y recorrer un trayecto que ronda los 40 minutos en coche.