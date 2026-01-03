Se buscan vecinos en este pueblo con 90 habitantes cerca de Zaragoza: hay empleo y casas desde 50.000 euros

Aragón no puede entenderse sin sus pueblos. Por desgracia, la despoblación se ha convertido en un problema estructural que afecta a toda España, formando un fenómeno denominado como 'España vaciada'. En la cual forman parte más de 1.200 municipios que tienen menos de 100 habitantes.

Entre ellos se encuentra Orés, una localidad ubicada en la comarca de las Cinco Villas que cuenta con 90 habitantes y, a través de la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo' se publicita como un destino ideal para comenzar una nueva vida.

Bajo el lema 'Repoblemos los pueblos de España', este proyecto agrupa municipios como Monzón, Graus, Calanda o Novillas. Además de comarcas como el Somontano de Barbastro y toda la zona oriental de Huesca.

Así es Orés, Zaragoza

Como describen en dicha plataforma, es un municipio "perfecto para los que buscan tranquilidad y la desconexión del estrés". Se trata de un pequeño pueblo marcado por un estilo medieval y ubicado a las puertas de los Pirineos, rodeado de naturaleza. Lo que lo convierte en un destino ideal para los amantes del senderismo y de la montaña.

Su casco urbano contempla calles de piedra y edificios históricos, como la Iglesia de San Juan Bautista (de estilo románico). En los alrededores del pueblo se encuentran las ermitas de la Virgen de Yérzol y de la Virgen de la Pardina, además de restos arqueológicos y una antigua calzada romana.

Asimismo, cuenta con servicios más que "suficientes para vivir en él y muy buenas comunicaciones para acceder a todo aquello que hiciera falta", señalan en la web. Entre ellos destacan:

Pabellón polideportivo con frontón y piscina.

con frontón y piscina. Guardería, colegios e institutos a menos de 20 km. En Ejea de los Caballeros.

a menos de 20 km. En Ejea de los Caballeros. Consultorio médico en el pueblo.

en el pueblo. Buena conectividad a Internet, perfecto para aquellos amantes del teletrabajo.

Igualmente, cuenta con otros servicios como parques y jardines, restaurantes, bares, casas rurales, albergues y hasta residencia de mayores.

Vivienda en Orés

Actualmente, solo hay una vivienda publicada en Idealista. Aun así, su precio y características permiten hacerse una idea bastante clara de las ventajas que ofrece vivir en un entorno rural, especialmente si se compara con el mercado inmobiliario de las grandes ciudades.

Se trata de una "casa recién reformada a estrenar", a la venta por 54.000 euros y con una superficie de 100 metros cuadrados. Esto se traduce en un precio medio de 540 €/m2, una cifra prácticamente impensable en ciudades como Zaragoza, que cerró el mes de noviembre con un precio medio de 2.194 €/m2.

La vivienda dispone de dos habitaciones y destaca por su estética rural, con una fachada acabada en piedra que encaja perfectamente con la apariencia del municipio.

Aunque el inmueble ha sido reformado, todavía requiere algunos pequeños retoques en ciertas estancias, como la cocina y el baño, además de procurar mobiliario y decoración.

Casa en venta en Orés. Calle Pantomima nº 2 Idealista

Empleo en Orés

La oferta de empleo se concentra principalmente en el sector agrícola y de servicios, aunque la cercanía con Ejea de los Caballeros, con más de 17.000 habitantes, amplía notablemente las oportunidades laborales. Pudiendo encontrar en plataformas de búsqueda de empleo como Indeed o Infojobs puestos para todo tipo de perfiles.

Lo que está claro es que los pequeños pueblos de Aragón ofrecen muy buenas oportunidades y alternativas de vida para quienes todavía se fijan en ellos. Su mayor atractivo es una vida más pausada, en contacto cercano con su gente y con la naturaleza que los rodea.