Aterriza en Jysk la mesita de noche más elegante y versátil: disponible por sólo 45 euros tras una rebaja del 36%

Como se suele decir popularmente, 'en lo sencillo está la magia' y en el caso de esta mesita de noche no puede ser más cierto.

En muchas ocasiones nos empeñamos en buscar lo que entendemos como perfecto, con diseños complejos, acabados sofisticados y, habitualmente, más caros de lo que en un principio teníamos pensado pagar.

Sin embargo, la realidad es que algo sencillo pero práctico puede ayudarnos igual o incluso mejor. Esta mesita de Jysk, disponible por tan sólo 45 euros tras un descuento del 36 %, lo demuestra. Apostando por la funcionalidad y la comodidad, sin perder ese toque elegante y limpio que suele tener este tipo de mobiliario.

Diseño

A primera vista, lo primero que destaca de la pieza es su apariencia limpia y equilibrada. La combinación del roble cálido con los detalles en negro aporta una sensación de elegancia que encaja fácilmente en dormitorios de diferentes estilos. Entre los materiales principales encontramos aglomerado, pino macizo y acero.

Mesita de noche Jysk

En cuanto a la distribución, cuenta con dos cajones amplios para mantener todo fuera de la vista. A estos se suma una pequeña repisa superior, encima de los cajones, perfecta para dejar objetos de uso diario como el móvil, unas gafas o un libro.

Un detalle que suele pasar desapercibido es el freno automático incorporado en los mismos, el cual funciona como una especie de 'tope' y evita su extracción involuntaria.

Cabe añadir que la mesita llega desmontada, por lo que será necesario dedicarle algo de tiempo a su montaje. Nada fuera de lo habitual en este tipo de muebles. Una vez montada, ocupa 42 cm de ancho, 65 cm de alto y 35 cm de profundidad.

Asimismo, el mueble cuenta con un peso de 14 kilos y una capacidad de carga máxima de 20 kg.

Otros usuarios han valorado esta mesita de noche con nada menos que un 4,6 sobre 5. Una puntuación más que suficiente y que supone un respaldo para quienes dudan antes de comprar muebles online.

Condiciones de compra y envío

Actualmente, solo está disponible mediante la opción 'Click & Collect'. Es decir, se compra online y se recoge directamente en tienda. Además, se encuentra expuesta en 149 tiendas de todo el territorio nacional, lo que permite verla en persona antes de llevársela a casa.

Una opción cómoda para reservar desde casa y, de paso, aprovechar la visita a Jysk para revisar el producto con calma o completar la compra con otros artículos para el hogar.

En cuanto a devoluciones, ofrece condiciones muy flexibles: devoluciones ilimitadas, sin límite de tiempo y en cualquier tienda JYSK. Además, presenta una garantía de precio durante 30 días, un extra de tranquilidad para quienes buscan siempre el mejor precio posible.