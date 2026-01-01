Vega, zaragozana que celebra la llegada de 2026 desde Australia: "Lo más raro es ver a Papá Noel en bañador"

Imagínese vivir unas navidades entre el sol y la playa o ver al tradicional Papá Noel dejando su traje rojo a un lado para ir en bañador. A pesar de que parece una utopía para aquellos que residen en Aragón, la realidad es que un vuelo y diez horas de diferencia pueden suponer todo ese cambio.

Así lo cuenta Vega Monforte, zaragozana de 24 años que vive sus segundas navidades en Melbourne. Esta joven comenzó el 2026 diez horas antes que toda su familia y amigos que están celebrando la entrada del nuevo año desde Zaragoza. Lo que señala que es una sensación "rara" pero "especial".

"Ha sido diferente, sobre todo porque al final pasas las Navidades con gente que no es tan cercana como tu familia o amigos", cuenta Vega. Si bien reconoce que al celebrarlo por segundo año en Melbourne "hace que todo resulte algo más familiar" ya que ya celebró el año nuevo de 2024 cuando estuvo residiendo a través de la 'Student Visa'.

Así, esta Nochevieja deja atrás la tradición de cenar con la familia para celebrarlo con amigos con los que vive la experiencia en Australia acogiendo las tradiciones australianas: "Hacemos una barbacoa en casa de unos conocidos donde nos juntaremos personas de diferentes países y, después, seguramente un poco de fiesta para despedir el año".

Según cuenta las barbacoas y las celebraciones al aire libre son unas de las costumbres que más proliferan entre la cultura australiana en estas fechas. Esto además evidencia la manera de disfrutar las fiestas ya que las viven de "una forma más relajada, social y al aire libre" mientras que en España "todo es más familiar y tradicional".

Aunque dejan de lado algunas costumbres españolas, tiene claro que "no se perdona" perder la tradición de las 12 uvas: "Con unas amigas españolas hemos quedado en comprar las uvas y, si hace falta, pondremos las campanadas del año pasado", cuenta divertida.

Playa y calor para empezar el año

Alejados del frío de una Zaragoza que esta Nochevieja afronta mínimas de -1, Vega las vive entre arena y playa: "El calor se nota mucho comparado con Zaragoza. Poder ir a la playa en Navidad es algo totalmente diferente y, sinceramente, es una parte que me encanta", recalca.

No es lo único ya que ver a Papá Noel en bañador es de las cosas "más curiosas".

Si bien disfruta de vivir una entrada de año diferente, la falta de su familia se sigue notando: "Aunque estés rodeado de gente y viviendo una experiencia bonita, la ausencia de los tuyos siempre se siente".