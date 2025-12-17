Francisco Torres, médico estomatólogo con más de 40 años en activo: "Si la ciencia avanza, nosotros también"

Fundado en 1982 por el doctor Francisco Torres, Centro Dental Torres Lear ha sido un referente en la salud dental de los zaragozanos. Sin embargo, el paso del tiempo y las nuevas tecnologías han provocado una evolución hasta llegar a la nueva identidad de marca. Además, desde hace apenas unas semanas, la clínica ha pasado a llamarse 'Torres Centro Dental Integral'. Eso sí, sin perder su esencia final: mejorar la vida de las personas a través de su salud oral.

Lo que comenzó como una consulta impulsada por la vocación y la cercanía se ha convertido en un referente en Zaragoza, con tres centros en Paseo de la Independencia, Avenida de San José y Plaza Roma. Formado por un equipo amplio y coordinado que comparte una misma forma de entender el cuidado: con rigor, tecnología y humanidad.​

Más de cuarenta años después, el Dr. Torres sigue al frente de un modelo de odontología integral y preventiva, donde evolucionar no es solo incorporar nuevas técnicas, sino también cuidar mejor, acompañar mejor y explicar mejor.

En EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, hemos hablado con el doctor para conocer la filosofía de la clínica y qué hay detrás de cada decisión que toma su equipo. Además de explicar por qué es clave actualizar el nombre y la imagen para adaptarse a las nuevas necesidades.

Pregunta.- En 1982 nace Centro Dental Torres y desde entonces el proyecto no ha dejado de transformarse. ¿Qué os ha impulsado a dar cada uno de estos pasos de cambio de nombre e imagen hasta llegar hoy a Torres Centro Dental Integral?

Respuesta.- Nacimos en el 82 y, desde el primer día, cada cambio ha tenido un objetivo muy claro: cuidar mejor de nuestros pacientes. Cada vez que renovamos nuestro nombre o nuestra imagen no lo hacemos por estética, sino por evolución. Porque cada paso nos ha permitido incorporar nuevas formas de diagnóstico, protocolos más seguros y una comunicación más cercana y transparente. Para nosotros, evolucionar es avanzar en método, en resultados y, sobre todo, en experiencia humana.

P.- El lema de esta nueva etapa es 'Evolucionar también es una forma de cuidar'. ¿Cómo se traduce eso en vuestro día a día?

R.- Si la ciencia avanza, nosotros también debemos hacerlo. Y eso se nota en cosas muy concretas: en cómo actualizamos los protocolos de higiene, en cómo usamos tecnología más moderna o en cómo trabajamos en equipo. Hoy utilizamos escáneres intraorales que nos permiten tomar medidas sin pastas ni cubetas, y gestionamos todo digitalmente, desde los consentimientos hasta los seguimientos. Además, mantenemos reuniones clínicas frecuentes para revisar casos y compartir criterios entre todos los profesionales. Esa coordinación nos hace mejores cada día.

P.- ¿Dirías que este cambio refleja también cómo ha cambiado la odontología y el propio paciente?

R.- Sin duda. Responde tanto a la evolución de la ciencia como a las nuevas expectativas de los pacientes. Hoy la odontología es más preventiva, más digital, y el paciente llega informado, exige transparencia y quiere entender lo que sucede. Esta nueva etapa nos ayuda a ordenar procesos, integrar especialidades y ofrecer resultados más predecibles, tanto en tiempo como en calidad. Cuanta más información tenemos, mejor podemos acompañar a quien se sienta en nuestro sillón.

Cuanta más información tenemos, mejor podemos acompañar a quien se sienta en nuestro sillón Dr. Francisco Torres, médico estomatólogo y director de Torres Centro Dental Integral

P.- Hablan mucho de una visión integral de la salud. ¿Qué significa mirar la boca desde ese enfoque?

R.- Significa entender que la boca forma parte del cuerpo y de la persona. No tratamos dientes aislados, tratamos sonrisas, hábitos, huesos, encías… y emociones. Para eso coordinamos distintas especialidades —periodoncia, ortodoncia, prótesis, cirugía, articulación temporomandibular— con un mismo objetivo: lograr Al final, lo que buscamos no es reparar piezas, sino cuidar a las personas con una mirada global.

P.- Este año habéis estrenado el podcast ‘Bocas importantes’. ¿Cómo nació esta idea?

R.- Surgió de nuestro propio equipo. Queríamos abrir conversaciones con médicos de otras especialidades, con profesionales que ven el cuerpo entero. A veces, en la medicina, falta diálogo entre disciplinas. Así que decidimos crear un espacio para reunir esas voces y hablar, con un lenguaje cercano, de por qué las encías importan en la respiración, el embarazo, las articulaciones o incluso la salud mental.

A veces, en la medicina, falta diálogo entre disciplinas. Por eso hemos creado nuestro podcast 'Bocas importantes' Dr. Francisco Torres, médico estomatólogo y director de Torres Centro Dental Integral

P.- ¿Qué papel juega este tipo de comunicación en la clínica?

R.- Un papel enorme. Yo siempre digo que comunicar bien también es cuidar. Nos enorgullece mucho cómo contamos lo que hacemos: desde la web y los blogs hasta, ahora, el podcast. Nos faltaba ese canal actual y flexible que acompaña a la gente en su día a día. Lo puedes escuchar caminando o en el coche, y, aun así, te llevas una información útil y clara. Para mí, 'Bocas importantes' tiene un valor doble: ayuda a la población a entender mejor por qué la salud oral es clave, y al mismo tiempo refleja la forma moderna y humana en la que trabajamos.

P.- ¿Y sentís que los pacientes llegan más y mejor informados gracias a esto?

R.- Sí. Y eso es maravilloso. Hay personas que, al escucharnos hablar con un cardiólogo o un neumólogo, se reconocen y piensan: "Esto me está pasando a mí". Esa conexión genera conciencia, y la conciencia lleva a la acción. Además, cuanto más informado llega el paciente, mejor podemos acompañarlo. Tener más información reduce la ansiedad y nos permite tomar juntos decisiones más seguras.

Tener más información reduce la ansiedad y nos permite tomar juntos decisiones más seguras Dr. Francisco Torres, médico estomatólogo y director de Torres Centro Dental Integral

P.- Comentabas que preparar el podcast os ha aportado también aprendizajes internos.

R.- Muchísimos. Por ejemplo, al grabar un episodio con un geriatra aprendimos sobre el índice de fragilidad, una herramienta médica para valorar a los pacientes más mayores. Nos pareció tan útil que creamos nuestro propio cuestionario interno para medir esa fragilidad y adaptar la duración de los tratamientos a cada caso. Es un ejemplo de cómo cada nueva conversación nos enriquece. Todo lo que aprendemos lo incorporamos rápidamente a nuestros protocolos y formación interna.

P.- Y todo eso forma parte de vuestro objetivo de mantener la misma calidad en todos los centros, ¿verdad?

R.- Exactamente. Nuestro propósito es que cualquier paciente, vaya a la clínica que vaya, sienta la misma calidad, la misma atención y el mismo criterio. Por eso trabajamos con protocolos comunes, guías clínicas y sistemas de revisión de casos complejos en equipo. Compartimos información y experiencia para garantizar seguridad y coherencia. Nada queda al azar.

P.- Para terminar, si un oyente del podcast se sienta después en vuestra consulta, ¿qué te gustaría que comprendiera sobre su papel en el cuidado de su salud oral?

R.- Que está en buenas manos, pero también que él o ella tiene un papel esencial. Queremos que sepa que trabajamos con tecnología avanzada y criterio, siguiendo protocolos muy rigurosos, pero que su implicación es clave. Que entienda que el sangrado de encías no es normal, aunque lo haya tenido toda la vida, y que una "limpieza" no es solo estética, sino parte de su salud.