Rodrigo, argentino que lleva 4 meses viviendo en Zaragoza: "Es el mejor lugar del mundo y se lo discuto a quien sea"

A la gente de Zaragoza se le suele reconocer por ser directos, cabezotas y fríos. Sin embargo, un argentino que lleva viviendo 4 meses en la capital aragonesa está desmontando esos estereotipos.

Rodrigo Miranda llegó a España con su mujer en busca de nuevas oportunidades y las encontró en Zaragoza. En este tiempo ha tenido varios trabajos y ha ido conociendo poco a poco la cultura y costumbres del lugar.

Tras este breve tiempo residiendo en la ciudad no duda en afirmar que "Zaragoza es el mejor lugar del mundo y se lo discuto a quien sea".

Miranda suele subir videos a sus redes sociales de su experiencia en España. Tanto de las fiestas populares como la búsqueda de empleo.

En el último de sus videos explica entusiasmado un suceso que le ha emocionado. "Vendo máquinas dispensadoras de agua, y recién salgo de dejarle una botella a una clienta", comienza explicando el argentino.

"Le conté mi historia, que soy argentino con 4 meses acá... y me dice Sagrario: 'oye chico, ¿tú estás solo aquí en España? y yo no, con mi mujer, ¿por qué? y me dice: 'Ah, para que no pases la Navidad solo, que te vinieras acá con nosotros", relata.

El gesto de la vecina zaragozana le ha llegado al corazón. "Me emociona que haya gente así en el mundo", afirma con una sonrisa.

"Hay gente latina que ha tenido mala experiencia, y quiero mostrar esa parte de España tan bonita", continúa hablando a cámara el argentino.

"Yo no he tenido mala experiencia, pero si han tenido algo en España, vénganse a Zaragoza que los maños son lo más grande que hay", sentencia convencido.

El video no ha tardado en hacerse viral y cuenta con miles de visualizaciones y cientos de comentarios.

La gran mayoría reaccionan positivamente, celebrando el gran corazón de los zaragozanos. Otros le desean suerte a Rodrigo en la ciudad y hay quienes se muestran poco convencidos: "Soy de Zaragoza de toda la vida, enséñame la ciudad desde tus ojos jajajaja", comenta una usuaria.

Esta época del año es muy complicada para las personas que viven fuera de su país, pues están lejos de su familia y seres queridos.

Gestos como los de esta vecina nos recuerdan que la hospitalidad y la empatía siguen teniendo un papel fundamental en la convivencia diaria. En medio de rutinas aceleradas y vidas cada vez más individualistas, pequeños actos de generosidad pueden marcar una diferencia enorme en quienes atraviesan momentos de soledad o adaptación lejos de casa.

Propuestas desinteresadas como la de Sagrario demuestran que la Navidad sigue despertando sentimientos de fraternidad en la sociedad.