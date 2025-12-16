El pueblo a 15 minutos de Zaragoza decorado de Navidad: con mercadillo y un tren que recorre las calles

¡Cómo nos gusta la Navidad! Las luces, los churros con chocolate, los villancicos, los regalos y sobre todo los encuentros con familia y amigos.

En esta época del año también se ponen de moda las escapadas rurales. Pequeños pueblos con encanto en los que pasear y disfrutar de la calma de sus calles.

A 15 minutos de Zaragoza hay un pueblo encantador, que más que calma tiene organizada una auténtica fiesta navideña. Utebo ha presentado su programa de fiestas y viene cargado de actividades para toda la familia.

Desde principios de diciembre, exposiciones culturales, talleres artísticos, conciertos y encuentros musicales van marcando el inicio de unas fiestas que combinan tradición, ocio y participación ciudadana.

El Centro Cultural Mariano Mesonada y el Teatro Municipal Miguel Fleta se convierten en escenarios clave, acogiendo desde exposiciones de oficios tradicionales y construcciones LEGO® hasta espectáculos de magia, teatro familiar y conciertos de música clásica y popular.

Uno de los grandes atractivos del programa es la Feria Navideña del Comercio Local, instalada en el Parque Santa Ana, que durante varios días reúne actividades, actuaciones y sorteos, al tiempo que pone en valor el tejido comercial de la localidad.

A este mercadillo se suma la Aldea de Papá Noel, ubicada en el Jardín de la Biblioteca, un espacio especialmente diseñado para el público infantil, con visitas de Papá Noel, cuentos, manualidades y actividades familiares que llenan de ilusión las tardes previas a la Nochebuena.

La programación infantil y juvenil ocupa un lugar destacado. Navidalia, la feria destinada a la infancia, y Navidad Activa, pensada para adolescentes y jóvenes, ofrecen durante las vacaciones escolares un amplio abanico de talleres, juegos, hinchables, campeonatos y actividades creativas.

Todo ello se complementa con el Tren de la Navidad, que recorre Utebo y Malpica algunos días, facilitando el acceso a la feria y añadiendo un toque mágico a los desplazamientos.

La música, el deporte y la cultura popular también tienen su espacio. Conciertos, festivales de danza, galas deportivas y actividades organizadas por asociaciones locales reflejan el carácter participativo de estas fiestas.

Por ejemplo, este sábado 20 de diciembre la plaza Joaquín Costa, en el Casco Antiguo, acoge, a partir de las 17.30, la celebración del Belén Viviente, el tradicional acto navideño que este año celebra su trigésimo tercera edición.

Y el mismo día hay otra cita importante. Una cita musical imperdible en el Teatro Municipal Miguel Fleta a las 19.00 con el tradicional concierto de Navidad de la Banda de Música de Utebo. La entrada es libre hasta completarse el aforo.

El calendario culmina con los actos de fin de año, la tradicional San Silvestre y, como broche final, la llegada de los Reyes Magos, con cabalgatas, encuentros solidarios y espectáculos que mantienen viva la ilusión hasta el último momento.