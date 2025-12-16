Confirmado por la IA: este es el número que ganará 'El Gordo' en la Lotería de Navidad

Se acerca a velocidad de crucero el 22 de diciembre. El próximo lunes toda España estará pendiente del bombo de la Lotería Nacional de Navidad.

Con los décimos bien a la vista, pendientes de los números que canten los niños de San Ildefonso, se nos pasará la mañana y la tarde, esperando tener el número agraciado.

¿Puede la inteligencia artificial adivinar el Gordo? ¡Ojalá! Pero lo cierto es que el juego es de azar, y el número que propone la IA tiene las mismas posibilidades que el que compra todos los años tu abuelo.

Cada diciembre, España entera entra en un estado colectivo difícil de explicar. No es solo la posibilidad de ganar dinero.

Es la ilusión compartida, la conversación en el bar, el número heredado de la familia, el décimo regalado, comprado en la ciudad de vacaciones, o el de la empresa, por si acaso, (no vaya a ser que todos se hagan ricos menos yo).

En los últimos años, a esta tradición se ha sumado un nuevo actor inesperado: la inteligencia artificial. ¿Puede una máquina predecir el número que se llevará el Gordo?

Ya hemos concluido que no, pero lo divertido es jugar a adivinar. Le hemos preguntado a la IA y, tras insistirle mucho, hemos conseguido que nos diera un posible número ganador.

La ciencia dice no, el juego dice ¿y si…?

Desde el punto de vista matemático, la Lotería de Navidad es un sistema perfectamente diseñado para ser impredecible. Cada uno de los 100.000 números tiene exactamente la misma probabilidad de salir premiado. No hay memoria, no hay patrones fiables, no hay números “con más papeletas”.

Y aun así, cada año buscamos señales.

Terminaciones que "tocan más", números que llevan décadas sin salir, fechas históricas, combinaciones capicúas o cifras repetidas. Incluso algoritmos e inteligencias artificiales que analizan sorteos pasados en busca de alguna pista escondida en el caos.

Los expertos lo repiten con claridad: analizar datos históricos no aumenta las probabilidades. Pero eso no impide que miles de personas pregunten, consulten y jueguen a adivinar.

ChatGPT ha augurado que el número del Gordo será el 27.483.

Evidentemente no es seguro y si le sigues preguntando te da otras cifras. Por ejemplo, debajo de la manga, la IA se guarda unas cuantas propuestas, la mayoría terminadas en 0 y 5: 42.350, 57.820, 31.705, y tal vez 26.940

La IA entra en el juego

La inteligencia artificial no puede romper las leyes del azar, pero sí puede hacer algo muy humano: participar en el juego. Proponer números equilibrados, generar combinaciones "estéticamente agradables", o incluso sugerir cifras que conectan con fechas, supersticiones o simples corazonadas.

No es predicción. Es narrativa. Por eso suele proponer números que "suenen bien" y que terminen en 0 o 5, cifras estéticamente bonitas.

Quizá ahí está la clave del atractivo de la lotería. La IA no sustituye al azar, lo acompaña. Le pone palabras, contexto, una pequeña historia detrás del décimo que guardamos en la cartera durante semanas.

Como cuando alguien dice, medio en broma, medio en serio: "Este año tiene buena pinta".

Elegir un número para la Lotería de Navidad nunca ha sido un acto puramente racional. Es emocional. Comunitario. Un pequeño gesto cargado de grandes expectativas.

Sabemos que es casi imposible ganar, pero durante unos días nos permitimos imaginar qué haríamos si tocara. Y en ese espacio entre la certeza matemática y la fantasía colectiva es donde florece la magia del sorteo.

La inteligencia artificial, lejos de desmitificar la lotería, se ha convertido en una nueva excusa para conversar sobre ella. Para preguntar, para reírnos, para jugar a adivinar sabiendo que no se puede saber.

Porque al final, el número ganador siempre será una sorpresa, y como nos recuerdan cada año, "el mejor premio es compartirlo".