Sergio Begueria, experto en desarrollo personal: "Si tienes paciencia, los resultados te vendrán de forma exponencial"

Sergio Beguería ha hecho un balance sobre su 2025. A través de una conversación abierta sobre crecimiento, errores y aprendizajes, detalla nueve claves que a él le han ayudado.

El joven aragonés tiene apenas 25 años y se ha convertido en uno de los referentes del emprendimiento digital y el crecimiento personal en España.

En una sociedad en la que se buscan resultados rápidos y a corto plazo, Beguería propone tener paciencia y construir en vez de correr.

Crecimiento económico

Insiste en mirar más allá de las cifras pero sus números impresionan. Solo este año, su proyecto 'Tengo un plan' ha sumado más de 700.000 suscriptores. "Hemos crecido más de 700.000 suscriptores… es una auténtica animalada", reconoce.

En paralelo, su canal personal roza el medio millón, una meta que le ha llevado siete años alcanzar. "Empecé en 2018… y en el fondo es poco tiempo, pero ¿cuántos estamos dispuestos a esperar esos siete años?", se pregunta.

Ese es, para él, el primer gran aprendizaje: la paciencia. "El largo plazo sí que funciona", afirma con rotundidad. "Si tienes paciencia, los resultados te vendrán de forma exponencial", dice desde la experiencia.

Recuerda sus inicios sin ingresos, los primeros mil euros al mes, luego tres mil, y cómo los resultados se volvieron exponenciales. "Si al Sergio que empezó le dices que iba a ganar más de 10.000 euros al mes, no se lo hubiera creído", explica.

Objetivos personales

Pero 2025 no ha sido solo un año de crecimiento económico. También ha sido el año en el que pudo viajar con su familia a Nueva York, recorrer Italia y Argentina, participar en charlas internacionales o acompañar a su madre a una feria de arte en Alemania. Y, además, llegar a la lista Forbes 30 Under 30. "Son esas cosas que no te esperas que sucedan", confiesa.

Aun así, Beguería se muestra crítico con una visión superficial del éxito. El contacto cercano con grandes fortunas le ha dejado una conclusión clara: "Eso no es lo más satisfactorio".

Mansiones, coches de lujo o hoteles de cinco estrellas no llenan tanto como parece: "Si les hicieras elegir entre todo ese lujo material o una conversación sincera con un amigo, elegirían la conversación", asegura.

Ese descubrimiento le ha llevado a replantearse el papel del dinero. "Más dinero por más dinero no tiene sentido; tiene sentido más dinero con un motivo", sostiene.

De ahí su implicación con proyectos solidarios y su reflexión sobre el privilegio de haber nacido donde nació. "Solo el hecho de haber nacido en un lugar donde tienes electricidad ya eres un privilegiado", afirma.

Otro concepto clave en su discurso es el de los 'juegos infinitos'. Dinero, salud o relaciones no se ganan una vez para siempre. "Nunca hay una medalla de oro que da por concluido el campeonato", explica. Por eso insiste en cuidar las amistades, el cuerpo y el equilibrio personal, incluso en etapas de alto rendimiento profesional.

También hace autocrítica. Reconoce que avanzar rápido puede tener un coste humano. "No dejes cadáveres por el camino", recuerda como uno de los consejos que más le han marcado. Aprender a trabajar en equipo y escuchar a los demás ha sido parte de su evolución.

En la recta final de su reflexión, Beguería mira a otros referentes: pescadores gallegos, pequeños comerciantes, matrimonios que llevan décadas juntos.

Y lanza un recordatorio incómodo pero honesto: "Recuerda que vas a morir". No como amenaza, sino como invitación a vivir con coherencia.

"No te creas tan importante... mis problemas no son tan grandes... mi necesidad de demostrar o de ganar no es tan importante porque ¿a qué voy a ganar si todos vamos a acabar muertos?", comenta y concluye: "El éxito que he encontrado es vivir una vida fiel a mis valores".

Los 9 aprendizajes sobre dinero, salud, relaciones