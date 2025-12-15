El pueblo ideal para una escapada navideña a tan sólo 8 km de Zaragoza: mercadillos, luces y pista de hielo

Pocas cosas resultan tan entretenidas y reconfortantes como una escapada navideña. Pasear entre los puestos, descubrir productos tradicionales en el mercadillo, calzarse unos patines sobre hielo o refugiarse del frío con un chocolate caliente entre las manos. ¿Qué puede haber más navideño?

Durante todo el mes de diciembre, el municipio de Cuarte de Huerva (Zaragoza) se convierte en un punto de encuentro indispensable para los amantes de todo este tipo de planes.

Además de su programación, otro de los factores a tener en cuenta es su cercanía con Zaragoza. Cuarte se encuentra a tan solo 8,6 km, a menos de 20 minutos en coche, configurándose como un destino ideal para una escapada en el día.

Mercados navideños, uno de los mayores atractivos

Si hay algo que provoca devoción en estas fechas son los mercadillos. Es la única oportunidad del año de comprar determinados productos y probar sabores diferentes. Cuarte puede presumir de nada menos que dos mercadillos navideños, repartidos en distintas fechas.

El primero de ellos podrá visitarse entre Nochebuena y Nochevieja, concretamente del 27 al 30 de diciembre. Durante esos días, el Bulevar se llenará de vida con un ambiente festivo continuo en el que no faltarán las pastoradas, cuentos tradicionales, pajes reales, espectáculos de fuego y animados pasacalles, creando una experiencia pensada para todos los públicos.

Asimismo, del 2 al 6 de enero tendrá lugar el segundo mercado medieval de las Navidades. En esta ocasión, un total de 20 casetas navideñas reunirán a artesanos de diferentes especialidades, que ofrecerán productos únicos ideales tanto para regalar como para disfrutar en casa.

Entre los puestos se podrá encontrar artesanía local y productos hechos a mano, propuestas originales para regalos de última hora y artículos típicos del ambiente navideño, desde distintos tipos de dulces hasta elementos decorativos. Igualmente, se celebrarán diferentes tipos de teatro (títeres, infantiles, participativos, etc), cuentacuentos y hasta gincanas.

Será una oportunidad perfecta para quienes aún tienen compras pendientes, desean sorprender en la noche de Reyes o simplemente quieren pasear entre luces, colores y buenos aromas.

Cuarte de Huerva, en Navidad

Más allá de los mercados, Cuarte vive la Navidad con una programación intensa y pensada para todos los públicos.

Los actos arrancaron el 5 de diciembre con el encendido de luces, acompañado de actuaciones musicales y de la inauguración de la pista de hielo. Esta pista, con un precio de 6 € la media hora, permanecerá abierta hasta el 6 de enero, con horarios ampliados y propuestas pensadas para todas las edades. Un plan perfecto para complementar la visita al pueblo, especialmente si se acude con niños pequeños.

Durante este mes, el municipio ofrece planes familiares como teatro, villancicos, talleres infantiles y el popular concierto de Navidad, una cita ya recurrente todos los años.

La programación incluye también eventos para los más mayores, como monólogos, así como celebraciones especiales como las campanadas infantiles del 27 de diciembre.

Como broche final a la Navidad, el 5 de enero la Cabalgata de Reyes recorre las principales calles de Cuarte de Huerva, seguida de la discomóvil en el Auditorio hasta las 4.30 de la madrugada.