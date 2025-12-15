Jesús y Ámbar, el matrimonio que triunfa con el mejor brunch de Zaragoza: "Hasta el 7 de enero ya estamos llenos"

Jesús y Ámbar forman el tándem perfecto. El primero se dedica a la comunicación y la segunda a la cocina. La unión de sus conocimientos ha dado sus frutos en un negocio de éxito. Hace dos años, concretamente el 19 de enero de 2024, este matrimonio de Zaragoza inauguró en el barrio de La Almozara un nuevo templo gastronómico, Extrem. Un nombre que, en poco tiempo, ha sonado mucho en la ciudad.

Pero esto no es casualidad, sino la recompensa al trabajo bien hecho, porque cuando uno hace las cosas con pasión, se nota.

Desde pequeña, Ámbar había estado ligada a la gastronomía con especial vocación en la pastelería. Ha trabajado en buenos restaurantes y siempre había querido tener su propio negocio y aunque estuvo cerca, llegó la pandemia. La espina seguía clavada, pero Jesús tuvo muy claro que juntos podían crear algo diferente en Zaragoza y fueron a por ello.

“Uniendo su don para cocinar y la buena comunicación, le dije que creía que podía funcionar en el barrio”, asegura el propietario.

Así pues, desde que Jesús y Ámbar levantaron la persiana del negocio en la avenida Pablo Gargallo, 15, no han dejado de recibir clientes y elogios. Sobre todo, gracias a su brunch, que ya es un referente en Zaragoza. De hecho, es el mejor valorado en las reseñas de Google (un 4,8 sobre 5), así como el mejor de la capital para la Inteligencia Artificial.

Super patacón.

En este sentido, Jesús Rodríguez reconoce que no han parado: “Al principio vino mucha gente a conocerlo, sobre todo gente muy joven y estos se lo fueron diciendo a padres y abuelos”.

Eso sí, reconoce que costó que la gente del barrio fuera a probarlo, ya que era algo diferente a lo que había en la zona. Sin embargo, estos no han podido resistirse y gracias al boca a boca, son fijos en el día a día.

Brioche mañico de ternasco. E.E.

Además, en estas fechas de comidas y eventos por Navidad, muchos optan por celebrarlo en Extrem, un local que cuida mucho cada detalle. Por ello, Jesús confiesa que en estas semanas, hasta el 7 de enero, están “casi llenos”. “Entre semana en horario de comida nos queda alguna mesa, pero estamos totalmente llenos”.

Carta de brunch y de comida

Extrem ‘Gastro & Bakery’ no es solo una cafetería o un restaurante, sino un concepto más amplio que combina gastronomía, pastelería y cafetería. De esta manera, en su espacio es posible disfrutar del desayuno, el brunch o incluso de la comida, con cafés de especialidad y cócteles caseros.

Brunch de Extrem.

“El brunch funcionó desde el principio, pero las comidas han costado más. Con el cambio de carta se ofrece una experiencia diferente, pruebas platos de diferentes partes del mundo y es un viaje sin salir de Zaragoza. Eso está gustando mucho”, explica Jesús.

Así pues, Extrem presenta dos cartas, la de brunch hasta las 13.30 y la de comidas, ambas deliciosas e irresistibles, con platos caseros y el toque personal de Ámbar en la cocina.

Además, la carta va cambiando cada cierto tiempo con nuevas propuestas y en la que entran platos muy diversos. Por ejemplo, su última novedad, solo en horario de brunch, ha sido el patacón de huevos benedict (bendito patacón), el primero que se ha hecho en España y que, aseguran, está encantando. Lleva bacon ahumado, aguacate, huevo a baja temperatura y salsa holandesa trufada por 16,90 euros.

Además de los huevos benedict en el brunch, el otro gran plato estrella del restaurante son los chips de boniato con salsa de trufa, parmesano y huevo frito por 14,50 euros.

Boniato con salsa de trufa. E.E.

No obstante, el resto de propuestas son también un acierto, como sus tostadas (de burrata, de hummus o de salmón), los brioche de pistacho, Nutella o crema de cacahuete, así como su carpaccio de picaña, los tacos, los noodles o su brioche mañico.

Por supuesto, no hay que olvidar los postres, que cada día son diferentes y están expuestos en el mostrador. “Ámbar viene todos los días a las 6 de la mañana y los hace nuevos”, destaca el dueño.

Tarta de Extrem.

Entre los que se pueden encontrar está la tarta de zanahoria y crema de galleta, brownie de pistacho, tarta de queso y kinder, tiramisú de pistacho o tarta de queso y pistacho.

Vitrina de postres.

En definitiva, con sabores únicos y que todos quieren repetir, el matrimonio ha logrado conquistar los paladares de quienes han atravesado su puerta y demostrar así, que su comida no solo es bonita en redes sociales, sino que de verdad merece la pena.

Por ello, surge la pregunta de una posible expansión de Extrem. Sin embargo, de momento no se lo plantean, ya que priorizan hacer las cosas bien en La Almozara y en un tiempo, ya se verá hasta donde llegan.