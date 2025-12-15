Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de 500 habitantes de Zaragoza: "Volveré sin dudar"

Hacer una excursión un domingo por los pueblos aragoneses es un plan perfecto para desconectar del ajetreo de la ciudad.

En la comunidad contamos con muchas localidades dentro del famoso listado de 'Los pueblos más bonitos de España'; sin embargo, hay quien prefiere descubrir pueblos poco turísticos pero con un aroma especial.

Herrera de los Navarros es un pueblo de Zaragoza, poco turístico pero que se come de maravilla. La localidad cuenta con unos 500 habitantes y el bar que destaca es 'El coyote'.

En la plataforma TripAdvisor, el bar de este pueblo tiene una puntuación de 4,3 sobre 5; nada mal.

La tónica general de los comentarios es de sorpresa. "Un tesoro de restaurante en un lugar inesperado. Foie, atún rojo, bao de papada... Muchas tapas increíbles a un precio muy razonable. Un servicio de 10, atento y amable y ¡una cocina superior! Soy de lejos pero cuando pase cerca volveré sin dudar a este establecimiento", confiesa Jordi.

Tapas del Bar Coyote, Herrera de los Navarros. Redes Sociales

"¡Menudo festín nos dimos! Todo exquisito y con una creatividad digna de Estrella Michelin", asegura Concha.

Anita, por su parte dejó una reseña en Google: "Fuimos a hacer una ruta por la sierra y buscábamos un sitio para almorzar. ¡No pudimos elegir mejor! Disponibilidad absoluta para almorzar, un montón de opciones y el dueño súper amable. Huevos fritos con longaniza, panceta, chistorra... y la mejor oreja que he probado nunca. ¡Sin duda volveremos!

Gastrobar El Coyote

Ciertamente en el pequeño pueblo no hay mucho donde elegir, encontramos en la plaza el gastrobar El Coyote, y en la misma calle otro bar llamado El Mesón.

El Gastrobar 'El Coyote', está especializado en tapas. No cuenta con página web en la que ver la carta ni el menú del día, algo normal en un bar de pueblo.

Entrada del Bar Coyote, Herrera de los Navarros. Redes Sociales

Casi mejor, así se llega y uno elige sobre lo que ve y se mantiene la sorpresa.

Entre los comentarios, aparte de los huevos fritos, la longaniza y las tapas de foie, también destacan la atención al cliente.

"El dueño estuvo muy atento durante toda la comida, que no me faltara de nada y cada vez que me retiraba un plato me preguntaba que si me había quedado bien, que si no, me servía más comida", afirma JoseLuis.

Acostumbrados a las prisas y a pelear por conseguir una mesa libre en cualquier restaurante de Zaragoza, el trato sencillo y cercano de los bares de pueblo es todo un lujo.

Herrera de los Navarros

El pueblo es pequeño y poco turístico; no obstante, como todos los pueblos de Aragón, guarda algún que otro encanto.

Herrera de los Navarros está a los pies de la sierra de Herrera y junto al río Huerva. Es un pueblo grande para lo habitual en la zona y con bastante vida. Su apellido viene de los soldados navarros que se asentaron aquí tras la reconquista con Alfonso I el Batallador, algo que todavía forma parte de su identidad.

Herrera de los Navarros. Turismo de Aragón

Uno de los puntos clave del pueblo es la iglesia de San Juan Bautista. Es del siglo XIV y su torre mudéjar es de lo mejor que se puede ver en Aragón. No es casualidad que esté declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Merece una visita tranquila.

En lo alto se encuentra el Santuario de la Virgen de Herrera, que domina todo el pueblo. Está a unos 1.350 metros de altura y desde allí hay muy buenas vistas del valle del Huerva y la sierra. Es un lugar muy frecuentado por los vecinos y perfecto para entender el entorno natural del municipio.

Herrera también cuida mucho sus tradiciones. Se siguen encendiendo hogueras por San Antón y se conserva el Dance, uno de los más antiguos de Aragón. Además, el pueblo mantiene varios peirones, un Vía Crucis y el Calvario.

Y antes de irte, imprescindible probar las tortas de piquillo, muy típicas de la zona, a lo mejor en el bar de la plaza mayor tienen.

Cómo llegar

Herrera de los Navarros está bien comunicado por carretera y es fácil llegar en coche desde Zaragoza. El acceso más habitual es por la A-23 (Autovía Mudéjar) en dirección Teruel, tomando la salida hacia Monreal del Campo / Herrera de los Navarros y continuando por carreteras comarcales bien señalizadas.

El trayecto dura alrededor de una hora, con un último tramo tranquilo y con buenas vistas del paisaje.

También se puede llegar desde localidades cercanas del valle del Huerva y el Campo de Cariñena, lo que lo convierte en una buena parada dentro de una ruta por la zona.

El transporte público es limitado, por lo que el coche es la opción más práctica para moverse con libertad y aprovechar la visita sin prisas. También hay quien dice que la zona es perfecta para los amantes de las rutas en moto.