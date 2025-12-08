Abre en Zaragoza un nuevo local de un mítico restaurante: "La idea es montar uno en cada barrio, va a crecer mucho"

El restaurante La Antilla, especializado en bocadillos, nació hace casi 40 años en Zaragoza. Con el tiempo se ha ido ganando un importante reconocimiento y hasta hace poco contaba con dos locales en la capital aragonesa, uno en el centro y otro en la zona de Aragonia.

Sin embargo, en los últimos meses ha experimentado grandes cambios, con una nueva propiedad y un nuevo local en otro barrio de Zaragoza.

Ubicada en la calle Don Hernando de Aragón y en la avenida Gómez Laguna, el pasado jueves 13 de noviembre se celebró la apertura de otra Antilla, ahora en el barrio de Parque Venecia, en la calle Andrea Palladio, 24.

Sin embargo, esta nueva apertura llega de la mano de los nuevos propietarios del negocio, que adquieren el del Aragonia y el nuevo, mientras que el de Santa Engracia sigue siendo Antilla, pero con otros dueños (algunos de los trabajadores más antiguos). Así lo expresa Cristian, gerente de los dos locales, a este diario.

Eso sí, la esencia de la bocatería sigue siendo la misma, tanto en imagen y concepto como en la carta, las recetas o los proveedores.

El menú incluye los bocadillos tradicionales con opción sin gluten como el de lomo, pimientos y jamón serrano, tres quesos o vegetal con lechuga, tomate, huevo duro, espárragos, anchoas y salsa tártara.

En cuanto a bocadillos “elaborados”, se encuentran el Antilla especial (con ternera y bacon), el de ternasco a la plancha con huevos rotos, de chistorra con huevo a la plancha, de tortilla francesa con sobrasada, el de longaniza de Graus, etc.

Igualmente, hay ensaladas, tostadas, raciones y postres variados.

Proyecto ambicioso

Por otra parte, Cristian confiesa que es un proyecto con mucha ambición, porque los nuevos socios tienen en mente crecer y franquiciar locales. “La idea es montar uno en cada barrio. Va a crecer muchísimo. En marzo esperamos abrir en el Actur y también es seguro que a Madrid vamos a llegar”.

El primero de esta ilusionante expansión por todos los barrios de Zaragoza ha sido uno de los más jóvenes de la capital aragonesa. En este aspecto, Cristian reconoce que han comenzado por Parque Venecia por “la facilidad del local”, ya que conocían al penúltimo dueño de este.

En cuanto a la acogida en las primeras semanas, reconocen que ha sido “difícil”, por el hecho de que es un barrio de niños y más familiar, que quizás prioriza más lo económico a la calidad. “Un bocadillo 10 euros está bien, aquí a lo mejor es un poco caro para la zona”, entiende el gerente.

No obstante, eso no quita que la mayoría de vecinos estén encantados con la apertura del nuevo restaurante, pues supone más comercios en el barrio y la llegada de unos de los bocadillos y tostadas más típicos de la ciudad.

Así pues, en su publicación de Instagram, varios usuarios celebraron la noticia y confirmaron que La Antilla les iba a venir “genial”.