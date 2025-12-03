Esta es la guía definitiva de Tapigrama para elegir sofá en 2026: con vídeos explicativos de sus modelos estrella

Tapigrama, fabricante aragonés de sofás a medida, ha presentado la guía para ayudar a los consumidores a elegir la chaise longue adecuada en 2026.

En un momento en el que el salón es el núcleo de la vida doméstica -desde el descanso hasta el teletrabajo o el ocio familiar-, la compañía apuesta por ofrecer información clara y práctica sobre los modelos más relevantes del mercado, acompañada de vídeos que muestran su funcionamiento real.

La guía analiza en profundidad tres tipologías clave, todas ellas desarrolladas y fabricadas por Tapigrama:

Chaise Longue Deslizante: versatilidad para cualquier hogar. Este modelo permite deslizar el módulo hacia adelante, ampliando la zona de descanso sin aumentar el espacio ocupado.



Chaise Longue Deslizante Abatible Manual. Ergonomía sin motor que incorpora un sistema abatible manual que añade nuevas posiciones y acceso interior, ofreciendo comodidad adicional con mantenimiento mínimo.

Chaise Longue deslizante abatible Eléctrica con Arcón. Esta es la opción premium de Tapigrama ya que se trata del modelo más avanzado porque combina motor eléctrico silencioso, apertura abatible progresiva y un arcón de gran capacidad para almacenamiento.

Saber elegir

Tapigrama destaca que un error habitual es basar la compra únicamente en la estética, cuando la funcionalidad real depende de criterios como:

La orientación del módulo (derecha/izquierda).

La distribución del salón.

El flujo de paso y zonas de circulación.

La altura del respaldo y la firmeza del asiento.

El uso principal: TV, lectura, siesta, invitados.

Además, la guía incluye recomendaciones prácticas para evitar los fallos más comunes y acertar a la primera, especialmente en hogares donde el sofá se usa intensivamente.

Chaise longue deslizante abatible manual. Tapigrama

Tendencias clave de 2026

La marca identifica las corrientes que ya están marcando la elección del consumidor:

Tejidos técnicos antimanchas, aptos para mascotas.

Tonos naturales y cálidos.

Brazos finos para ganar anchura útil.

Motores eléctricos silenciosos.

Patas altas para aligerar visualmente el salón.

Soluciones modulares con cabecero italiano.

Chaise deslizante abatible eléctrica con arcón

Fabricación a medida en Zaragoza

Uno de los puntos centrales de la guía es el crecimiento de la demanda de sofás totalmente personalizados. Tapigrama fabrica en Zaragoza cada pieza bajo pedido, permitiendo elegir medidas, densidades, tapicerías, módulos y configuraciones específicas según la morfología del usuario y las dimensiones reales del salón.

La compañía recuerda que "un sofá estándar obliga al cliente a adaptarse a él; uno a medida se adapta exactamente a la vida de cada hogar".