Ni Aínsa ni Beceite, este es el mejor pueblo de Aragón para una escapada navideña: decorado y con mercadillo artesanal

Una no se cansa nunca de visitar pequeños pueblos con encanto. Aragón cuenta con una gran cantidad de pueblos denominados de 'Los más bonitos de España'. Aínsa y Beceite están entre los más conocidos, y por supuesto merecen una escapada, pero para Navidad proponemos otro.

Mas de las Matas. No está en ningún listado famoso, ni tiene ningún atractivo turístico destacable, y eso es lo que lo hace tan especial. Una Navidad rural auténtica.

En los pequeños pueblos aragoneses se celebra esta época del año de manera auténtica, sin ostentación. Los ayuntamientos se vuelcan en organizar un programa de actividades divertido, y los vecinos participan y colaboran en todo.

Mas de las Matas da la bienvenida a la Navidad con un mercadillo repleto de actividades este domingo 7 de diciembre.

Con la colaboración de comercios, asociaciones y servicios municipales, la plaza de la Iglesia se transformará en un punto de encuentro festivo para acompañar el encendido de las luces navideñas.

Para ir en coche desde Zaragoza hasta Mas de las Matas (Teruel), la ruta habitual es la autovía A‑23 en dirección a Teruel; después tomar la salida hacia Alcañiz, y continuar por la N‑211 hasta conectar con la vía hacia Castellote y Mas de las Matas. El trayecto es de aproximadamente 1 hora y 35 minutos, dependiendo del tráfico.

Programa navideño en Mas de las Matas

El Belén, instalado en el interior de la iglesia y visible hasta después de Reyes, abrirá al público a partir de las 12.30. Antes, los más pequeños podrán participar en talleres infantiles de manualidades y, justo después, disfrutar de la actuación del Coro Masino.

Ya por la tarde, a las 17.00, las Amas de Casa ofrecerán una chocolatada que dará paso a la llegada de Papá Noel, dispuesto a recoger las cartas de los niños y niñas.

Mercadillo de Mas de las Matas en 2024.

A las 18.00 se encenderá el árbol de Navidad y, media hora más tarde, llegará uno de los momentos más esperados del día: el espectáculo de fuego 'El alma en llamas'. La jornada concluirá con un tardeo animado por el grupo musical Los Garnachas.

En el mercadillo navideño, los visitantes encontrarán puestos de tejidos, abalorios y artesanía, además de propuestas gastronómicas y otras actividades pensadas para todos los públicos. Entre las entidades participantes figuran las Amas de Casa, el AMPA, Cáritas, el Club Patín, Proyecto Gato o la Peña Taurina.

Estas actividades inauguran el programa navideño preparado por el Ayuntamiento de Mas de las Matas, que se prolongará hasta la Cabalgata de Reyes. Entre los protagonistas de la programación destacan varios nombres propios.

El del cineasta Javier Macipe, reciente ganador del premio Goya a mejor director novel por 'La estrella azul', junto al actor Pepe Lorente, también Goya a mejor actor revelación, ofrecerán un concierto acústico con temas de la banda sonora de la película para abrir el tardeo del 27 de diciembre. Antes, el día 20, los vecinos podrán volver a verla en pantalla grande en una velada de cine club comentado.

Otro gran protagonista será el exfutbolista del Real Zaragoza y de la selección española Juan Señor, que el 3 de enero por la tarde impartirá la charla motivacional '¿Dónde estabas tú cuando yo metí el gol?'. Un recorrido emocional acompañado de imágenes y audios, en el que compartirá anécdotas y recuerdos del histórico 12-1 frente a Malta, culminado con su icónico último gol para España.

La Navidad en Mas de las Matas no tendrá una noria gigante ni fuegos artificiales, pero cuenta con toda la magia de sus vecinos.