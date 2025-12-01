La zona con 1.788 hectáreas de monte ideal para coger setas este otoño: a tan sólo 30 minutos de Zaragoza

Como se dice popularmente, 'cada maestrillo tiene su librillo', y en el mundo de la micología este refrán se cumple a pies puntillas. La 'caza' de setas reviste auténticos enfrentamientos en el mundo rural, ya que muchos de los locales tienen sus zonas y sectores de la montaña favoritos.

Sin embargo, la realidad es que la mayoría de aficionados que viajan de la ciudad al pueblo para recoger setas suelen acudir a valles y zonas alejadas, atraídos por el verde y la magnitud del entorno. Las zonas más populares en Aragón son el Valle de Benasque, el Moncayo en Zaragoza o la sierra de Albarracín en Teruel.

Lo que pocos conocen es que hay una zona, a tan solo media hora en coche de Zaragoza, que es una auténtica mina de setas. Se trata de la bella Sierra de Algairén, una zona montañosa perteneciente a la comarca de Valdejalón y de Campo de Cariñena.

Cómo es la Sierra de Algairén

Se extiende desde Alpartir hasta Mainar, en una extensión que ocupa nada menos que 1.788 hectáreas. En su parte sur se asienta la pequeña pero encantadora localidad de Tobed, desde la cual puede ascenderse a la cumbre más alta de la sierra, el pico Valdemadera (1.276 metros de altitud).

Forma parte de la Red Natura 2000, pudiendo encontrar una gran variedad de especies florales, destacando el romero, jarras, carrascas e incluso alcornoques (una especie rara en Aragón). Asimismo, la Sierra de Algairén puede presumir de una gran cantidad de pinares, debajo de los cuales puedes encontrarte algún que otro rebollón.

Sierra de Algairén Turismo Comarca Calatayud

Qué setas puedo encontrarme allí

Para empezar la búsqueda de setas deberás acudir a alguno de los pueblos más cercanos a la montaña que ocupa la sierra, como Alpartir, Almonacid y Cosuenda. Los bosques de pinos y encinas que rodean estos pueblos pueden albergar setas como la lengua de vaca (reconocible por su sombrero irregular) o la capuchina (de color grisáceo con reflejos violetas).

Aunque las más buscadas año tras año son los rebollones, las setas de cardo o los rebozuelos, también presentes en estos bosques. Hay diferentes sendas y rutas señalizadas a través de las cuales descubrir la inmensidad y bellezas que esconde este entorno.

Permiso de recolección

Quienes quieran recolectar setas en la Sierra de Algairén necesitarán un permiso de recolección con 'fines recreativos' que permite recoger hasta un máximo de 5 kg por persona y día.

Además es recomendable hacerlo preparado, con cesta en vez de bolsas de plástico (evita que se dañen las esporas) y siguiendo las buenas prácticas como dejar las setas más pequeñas, no recolectar por la noche o no remover el suelo.