El restaurante donde comió Juan del Val en Zaragoza: tiene un menú por 56 euros y lo recomienda la Guía Repsol

Si hubiera un ranking de los personajes más famosos este año en España, no sabemos a ciencia cierta si estaría el primero pero seguro que también sería uno de los finalistas.

Efectivamente, hablamos de Juan del Val. El escritor ganador del Premio Planeta 2025 visitó Zaragoza la semana pasada junto con Ángela Banzas (finalista del mismo), como parte de una gira por toda España que finalizaba en la capital maña. Durante la visita aprovechó para hablar con los medios, firmar su libro 'Vera. Una historia de amor' y conocer de primera mano la gastronomía local.

"Cercanos, amables y simpáticos". Así definía el restaurante Palomeque a través de su cuenta de Instagram la visita de los escritores más famosos del momento.

La variedad de opciones en su carta, siempre bajo la premisa de ofrecer "una cocina actual y de mercado", sumado a una ubicación extraordinaria en pleno centro de Zaragoza (C/ Agustín Palomeque), hacen de este restaurante una de las mejores opciones para comer en el centro de la ciudad.

De hecho, no es su primera vez con famosos, en la web del restaurante mencionan una gran cantidad de celebridades que han probado su cocina. Desde deportistas como Borja Iglesias o Sergio Rodríguez (El 'Chacho'), hasta compañeros de sector como la familia Arzak o Luis Aduriz.

Especialidades

La cocina del Palomeque destaca por ofrecer siempre un producto de proximidad, de primera calidad y sobre todo, variado. Pudiendo escoger entre menús y una amplísima carta donde conviven ibéricos, quesos artesanos, verdura, carnes selectas y pescados trabajados con técnica actual sin perder el gusto por lo tradicional.

La propuesta se completa con sugerencias que cambian a diario según el mercado, con arroces, mariscos, setas y guisos que refuerzan esa cocina de temporada, viva y muy ligada al producto fresco.

Entre las 48 especialidades del Palomeque, según afirman en su propia web, brillan el steak tartar de solomillo al aroma de calvados, el jamón ibérico de bellota Joselito y las “Delicias Palomeque”, un plato abundante que reúne salmón ahumado, bacalao marinado, foie, jamón ibérico y minicroquetas.

También son muy representativos sus salmueras del Cantábrico para el aperitivo y una larga colección de postres caseros, con coulant de chocolate, tartas, sorbetes y helados.

Menús y precios

En lo que respecta a la oferta gastronómica, el establecimiento propone dos menús bien diferenciados. Por un lado, está el menú de Ternasco de Aragón IGP (por 66 euros), pensado para quienes buscan una experiencia más tradicional y centrada en el producto estrella de la tierra. Este menú incluye una paletilla de ternasco acompañada de patatas al horno y se completa con centros de mesa como migas, carpaccio y croquetas de boletus.

Por otro lado, para quienes prefieren una propuesta algo más variada, el restaurante ofrece el menú normal (por 56 euros). En este caso, la selección está compuesta por tacos de solomillo, huevos rotos, carpaccio de tomate rosa, croquetón de boletus y vaso de pulpo, además de los postres, vinos, agua o el pan.

Entre los comentarios que dejó la visita de Juan del Val y Ángela Banzas al local, queda claro el prestigio que tiene Palomeque en Zaragoza. Muchos usuarios destacaron su calidad y trayectoria. Uno de ellos lo resumió así: "El premio es comer ahí, lo del planeta es un regalo por los servicios prestados".