Casi 20 nuevos Soletes Repsol de Navidad para Aragón: bares, restaurantes, pastelerías y tiendas reconocidas

Ya es diciembre y el aroma de la Navidad cada día se siente más fuerte. El pasado sábado se celebró el encendido de las luces en Zaragoza, mientras que los mercadillos navideños y los Belenes se inauguran por toda la geografía aragonesa. Además, se aproxima uno de los puentes más esperados del año que supone días de vacaciones y reencuentros.

Con todo el país pensando en los días festivos y en celebrar estas fechas tan especiales, la Guía Repsol ha publicado una lista con nuevos Soletes Repsol de Navidad, en la que se incluyen más de 300 establecimientos de toda España.

Y es que, está claro que durante esta época los dulces no faltan en las casas ni en ninguna mesa, además de ser días de muchas reuniones que siempre tienen en común la gastronomía.

“En este listado navideño y muy dulce destacan los obradores de clausura, pero tampoco faltan los restaurantes donde celebrar la cena de Navidad y las barras más animadas”, destacan desde la prestigiosa Guía.

Dentro de la selección, Aragón suma cerca de 20 nuevos Soletes, son concretamente 19. Ocho en la provincia de Zaragoza, seis en la de Huesca y 5 en Teruel.

En el caso de Zaragoza capital, se encuentran Casa Montal, tienda gourmet y restaurante con más de 100 años valorada por sus platos para recoger y producto para llevar. También la pastelería Hojaldres, Monumental Taberna, Parrilla de Albarracín, La Bodega de Chema, el restaurante Colette. En el resto de la provincia de suma Asador Bako en Cariñena y el convento de San José en la localidad de Maluenda.

En este aspecto, cabe destacar que en este listado una de las novedades es la inclusión de congregaciones religiosas. “Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesano”, explican en la web de la Guía.

En la provincia de Huesca se han unido la pastelería F. Puyet (Graus), el restaurante La Pipeta (Bielsa), La Vermutería (Jaca), panadería Ferrando (Siétamo), de la que destacan sus empanadicos de calabaza, y La Vermouterie y Brrrutal - Que Barbaridad en Huesca capital, un local que vio la luz el 19 de enero de 2024.

Por su parte, en Teruel han conseguido el solete el Taller Cocina, el bar París (Alcañíz), Turrones Marquesán (Híjar), pastelería Belenguer en Alcorisa y el bar El Bello Rincón (en Belmonte de San José).

Sin duda, se trata de una lista muy variada con bares, restaurantes, vermuterías, panaderías, pastelerías, tiendas y conventos y con la que se sigue reflejando el buen trabajo gastronómico de Aragón.