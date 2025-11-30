Marta, estudiante de ingeniería en Madrid gana el WONNOW: "Aún no tengo claro qué voy hacer con los 10.000 euros"

Los Premios WONNOW son unos galardones creados por CaixaBank y Microsoft para reconocer y apoyar el talento femenino en las carreras universitarias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). En esta edición la estudiante es aragonesa.

El galardón principal, que reconoce el mejor expediente académico unido a una trayectoria personal y social destacada, ha recaído en Marta Sierra Obea (Monzón, Huesca).

Marta estudia el Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. Con solo 22 años, ha recibido una dotación de 10.000 euros y acceso a un programa de mentoring de Microsoft.

Foto de familia Premios WONNOW 2025 CaixaBank y Microsoft

"Estoy en cuarto de carrera, aunque como el doble grado son cinco años aún me queda camino por delante", explica Marta, que se mudó a Madrid "ya desde primero".

La carrera, confiesa, no fue una vocación temprana: "La descubrí casi por casualidad. Sabía que me gustaban las matemáticas y la informática, y buscaba algo que mezclara las dos cosas". Esa mezcla la encontró en la Carlos III. "Me gustó mucho la universidad, sobre todo sus programas de movilidad y las oportunidades que ofrece", explica en una entrevista con El Español.

Cuatro años después, reconoce que el inicio fue duro: "Lo más difícil fue comenzar. Del bachillerato a las ingenierías hay un salto abismal. Pero cuando aprendes a organizarte y a estudiar por tu cuenta, es cuestión de esfuerzo y hora", asegura.

También destaca el compañerismo: "He tenido mucha suerte con mis compañeros. Es más fácil cuando lo haces acompañado".

En su promoción, como en la mayoría de carreras STEM, las mujeres son minoría. "Empezamos cinco chicas en una clase de unas 25 personas. Y aunque ha habido cambios en estos años, las cinco seguimos", cuenta.

Marta conoció los Premios WONNOW por un correo de la universidad. "Pedían expediente académico, el currículum con la actividad profesional o de investigación y una carta de motivación más personal", y sin pensárselo mucho envió la documentación.

Marta Sierra con el premio WONNOW.

Había regresado hacía poco de su tercer año de carrera, realizado en Singapur. Tras una defensa ante un tribunal, recibió una llamada que no esperaba: "Me citaron a otra reunión y pensé que sería una segunda entrevista. Pero me dieron la noticia personalmente: había ganado".

Respecto a los 10.000 euros, aún no lo tiene claro: "No quiero gastarlo inmediatamente. Me hace ilusión materializar algún proyecto al terminar la carrera, quizá ligado a mi Trabajo de Fin de Grado".

Su idea es dar un enfoque social: "Me gustaría crear algo que pueda servir a un colectivo concreto: niños, mayores o personas con capacidades reducidas. Las matemáticas son muy bonitas en papel, pero quiero llevarlas a algo real".

Vivir en Madrid

Como tantos aragoneses que estudian en Madrid, el aterrizaje le supuso un pequeño choque: "Lo que más noté fue el ritmo de vida. En Madrid todo va más deprisa, incluso en las escaleras mecánicas. La gente corre".

Tras varios años en residencia universitaria, ahora comparte piso con dos amigas. No facilita una cifra exacta del alquiler, pero sí una idea clara: "Los precios están carísimos y los estudiantes terminamos eligiendo pisos que, sinceramente, cualquier otra persona no escogería".

Viven cerca de Atocha, una zona que les permite combinar sus prácticas con la universidad.

De estos años, lo que más ha notado es la subida del precio del transporte: "En primero podía volver a casa sin problema, sin reservar con tanta antelación. Ahora cuesta muchísimo coger trenes. De Madrid a Zaragoza por menos de 50 euros no encuentras nada, y eso mirando con mucha antelación".

Gracias a sus buenas calificaciones, también se beneficia de las reducciones de matrícula ligadas a las matrículas de honor:

"Los créditos con matrícula de honor te los descuentan del año siguiente".

Además, recibe apoyo de la Comunidad de Madrid: "Tienen unas becas de excelencia por nota media. Creo que son unos 2.000 euros al año".