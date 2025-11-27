Miguel Ángel, alcalde de Alcañiz sobre el comercio local: "Hemos adelantado el mercadillo navideño para el Black Friday"

Zaragoza se transformará este fin de semana con la magia de la Navidad, pero no será la única. Muchas localidades aragonesas han decidido adelantar el encendido de luces y la programación festiva.

Una de ellas es Alcañiz, que aprovechará también la jornada del Black Friday para inaugurar su propio mercadillo navideño.

Ante la proximidad de las fiestas, el municipio turolense recupera su Mercado Navideño, que se celebrará este fin de semana en la Plaza de la Constitución.

Un total de 18 casetas de comercios y asociaciones locales ofrecerán al público una amplia variedad de productos típicos de estas fechas: flores, adornos, juguetes, regalos y turrones.

El alcalde, Miguel Ángel Estevan, ha mostrado su satisfacción por la iniciativa: "Estamos encantados de dinamizar el comercio de esta manera. Estas fechas son muy importantes tanto para las ventas como para las compras, y este mercadillo es una oportunidad para impulsar el comercio local".

Mercado de Navidad en Alcañiz.

El regidor ha recordado que en 2024 no se pudo celebrar el mercado debido a las obras en la Plaza de España, aunque ya acumula "cinco o seis ediciones". "Todo lo que sea sumar en positivo y beneficiar al comercio, bienvenido sea", ha recalcado.

Respecto al adelanto de la cita, Estevan ha explicado: "Lo hemos adelantado porque, sinceramente, las casetas que utilizamos, que hacen el mercadillo más navideño y acogedor, solo estaban disponibles este fin de semana. Así, además, coincide con el encendido de luces y con el Black Friday".

Como capital del Bajo Aragón, Alcañiz ejerce de punto de referencia para las compras navideñas de la comarca. "Alcañiz funciona gracias a los pueblos del entorno y a la gente que acude aquí para disfrutar de nuestros servicios y del comercio local", ha destacado el alcalde.

Durante este fin de semana, el sábado 29 y el domingo 30, la plaza se llenará de ambiente navideño con música, actividades solidarias y propuestas para toda la familia. Varias asociaciones locales dedicadas a la salud, la asistencia social y la protección animal instalarán puestos informativos.

Además, los estudiantes de 4º de ESO de los tres centros educativos alcañizanos (Colegio Inmaculada, Colegio San Valero e IES Bajo Aragón) participarán en el mercado vendiendo productos y organizando rifas para recaudar fondos para sus viajes de estudios.

El Ayuntamiento también ha preparado un photocall navideño, donde los visitantes podrán hacerse una foto gratuita, junto a un carrusel infantil y una churrería que completarán la experiencia más dulce y familiar de esta edición 2025 del Mercado Navideño de Alcañiz.

Horario Mercado Navideño

Sábado 29 de noviembre de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00h

Domingo 30 de noviembre de 11.00 a 14.00h y de 16.30 a 19.00h