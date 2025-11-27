Confirmado por Natalia Chueca: premio de 2.000 euros para quien publique la Navidad de Zaragoza en redes sociales

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lanzado en sus redes sociales un concurso navideño que repartirá un primer premio de 2.000 euros.

La propuesta se dirige a creadores de contenido digital (los conocidos generadores de contenido UGC), que están invitados a mostrar en Instagram y TikTok cómo viven la ciudad bajo el lema 'Zaragoza, donde la magia sucede'.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende reforzar la imagen navideña de la capital aragonesa mediante vídeos y fotografías auténticas, elaboradas por quienes disfrutan en directo del ambiente festivo.

La convocatoria anima tanto a vecinos como a turistas a compartir su manera de celebrar estas fechas mientras recorren las calles iluminadas, visitan mercados, participan en actividades culturales, patinan sobre hielo o degustan la gastronomía típica.

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que publiquen, entre el 29 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, al menos una pieza en Instagram o TikTok.

Será necesario seguir las cuentas oficiales municipales y utilizar la etiqueta #ZaragozaEsMagia. Cada usuario podrá subir hasta cinco trabajos, siempre grabados dentro de los límites de la ciudad.

Para completar la inscripción, los participantes deberán rellenar el formulario disponible en la web del Ayuntamiento. Un jurado especializado evaluará las propuestas atendiendo a su originalidad, calidad visual y narrativa, capacidad para transmitir el espíritu navideño y repercusión en redes sociales.



"Buscamos a personas que cuenten la Navidad de Zaragoza en Instagram o TikTok. Tú decides qué mostrar: las luces, el mercado navideño, la pista de hielo, la gastronomía... Lo que quieras bajo el tema 'Zaragoza, donde la magia sucede'", ha explicado la alcaldesa a través de sus redes sociales.

¿Qué hay que hacer para participar?

Inscríbete en www.zaragoza.es

Publica entre el 29 de noviembre y el 7 de enero

Etiqueta @ayuntamiento_zaragoza

Usa #ZaragozaEsMagia

¿Cuáles son los premios?



1º premio: 2.000€

2º premio: 1.500€

3º premio: 1.000€

Y un cuarto premio valorado en 500 euros a la pieza más viral con opción de ser compatible con los anteriores.

Pueden participar ciudadanos y visitantes mayores de 16 años.



