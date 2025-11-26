El restaurante Cancook pierde su Estrella Michelin: solo quedan 2 en Zaragoza con este reconocimiento

Aragón sale de la gala Michelin como entró, con el mismo número de estrellas: 11. Sin embargo, ha habido movimiento entre los fogones.

Por un lado, el restaurante Casa Rubén, de un pequeño pueblo oscense, ha sido agraciado, y el famoso Cancook ha perdido su lucero.

Las estrellas Michelin son reconocimientos efímeros, como si de estrellas fugaces se tratase.

Ramsés González es el chef que llevó a Cancook a la élite nacional, pero este lunes anunció que se aparta del proyecto, justo un día antes de la gala Michelin.

González era copropietario del restaurante zaragozano del que ahora se desvincula "para enfocarse plenamente en los proyectos que ha venido desarrollando en los últimos años, tanto en Aragón como en su Cuba natal".

Además, el cocinero está preparando nuevas propuestas culinarias en Zaragoza, que se darán a conocer próximamente y que reforzarán su compromiso con la escena gastronómica aragonesa. Pierde una estrella, pero quizá se meta en harina para conseguirla para otro restaurante.

Cabe recordar que la Estrella Michelin la recibe el restaurante, no el chef. Si un establecimiento asciende a un sous chef o incorpora a un nuevo chef principal y mantiene el mismo nivel culinario, conservará su Estrella. Y si el chef cambia de establecimiento, no se lleva la estrella con él, pues el reconocimiento es a todo el equipo. "Cuando hay cambios de personal, volvemos a comer allí tantas veces como sea necesario para decidir si mantenemos, elevamos o reducimos la valoración", explican desde la Guía Michelin.

Fotografía de familia de todos los galardonados durante la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2026, este martes en Málaga EFE

El cierre de esta etapa de Ramsés González con Cancook, se suma al fin de su relación con Es.Table, restaurante de Zaragoza del que también era copropietario y que cuenta con un Bib Gourmand de la Guía Michelin, reconocimiento otorgado a locales que destacan por su excepcional relación calidad-precio.

Ramsés González, que obtuvo la estrella Michelin para Cancook en 2018, traslada su agradecimiento y sus mejores deseos para el futuro del proyecto que inició hace doce años y que lo consolidó como uno de los nombres más destacados de la alta cocina en España. “Cancook ha sido una parte fundamental de mi vida. Le deseo todo el éxito en esta nueva etapa”, afirma el chef.

Cancook pierde el reconocimiento, pero la Comunidad de Aragón sigue contando en su territorio con 11 estrellas Michelin: Gente Rara y La Prensa en Zaragoza; Hospedería El Batán en Tramacastilla (Teruel); y La Era de los Nogales, Casa Arcas, Ansils, Lillas Pastia, Tatau, Callizo, Casa Rubén y Canfranc Express en Huesca.

Restaurantes que pierden su Estrella Michelin

La Guía Michelin 2026 llega con emociones encontradas. A pesar de que el panorama culinario español se enriquece con 30 nuevas distinciones, entre ellos Casa Rubén en Huesca; también trae consigo una lista de locales que dejan de brillar en el firmamento gastronómico, reflejo de la dureza y la constante evolución del sello Michelin.

Ramón Freixa Madrid (Madrid) - Traslado

Tohqa (El Puerto de Santa María, Cádiz)

La Finca (Loja, Granada)

Cancook (Zaragoza)

Ancestral (Illescas) - Traslado

Baluarte (Soria)

Aürt (Barcelona) - Traslado

Oria (Barcelona)

Etxeko Ibiza (Ibiza) - Traslado

Es Tragón (Ibiza)

Haydée by Víctor Suárez (Tenerife) - Traslado

Al final, la Guía Michelin vuelve a demostrar que su prestigio puede ser tan brillante como fugaz. En el universo de la alta cocina, cada jornada supone una prueba, cada creación cuenta una historia y cada inspección puede ser el comienzo de una nueva etapa… o el cierre de un capítulo.